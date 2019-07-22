Центр поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП запускает серию бесплатных консультаций по следующим направлениям:

1. По вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства.

Консультантами выступят:

Специалисты ООО "Крафт-Аудит" – компания 13 лет на рынке юридических услуг, бухгалтерского и налогового аутсорсинга и консалтинга Алтайского края. Специалисты компании обладают многолетним практическим опытом (г. Барнаул);

ООО "Сибирский институт инноваций и развития бизнеса" – консультант Татьяна Дикалова – юрист, медиатор, третейский судья, председатель третейского суда 2015-2017 годов (г. Барнаул);

Рубцовск молодой – оператор программы "Ты – предприниматель", организатор I Школы управления и активности PRO МОЛОДЕЖЬ "Перезагрузка" (г. Рубцовск).

2. По вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка маркетинговой стратегии и планов; разработка рекламной кампании, дизайна; разработка и продвижение бренда; организация системы сбыта продукции).

Консультанты:

Анна Немчинова – управляющий партнер компании "Продажnick", сертифицированный бизнес-тренер, бизнес-консультант. Стаж 8 лет (г. Барнаул);

Александр Беляев – директор консалтинговой компании "Эль-Консул" (Люди КОНСУЛьтируют), бизнес-консультант, бизнес-тренер, сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер на Президентской программе подготовки управленческих кадров в АГУ и АлтГТУ; автор и ведущий тренингов по маркетинговым коммуникациям, партизанскому маркетингу, продажам в кризис; соавтор и организатор маркетинговой игры "Битва банков", бизнес-школы "Я – предприниматель" (г. Барнаул);

Рубцовск молодой – оператор программы "Ты – предприниматель", организаторы I Школы управления и активности PRO МОЛОДЕЖЬ "Перезагрузка" (г. Рубцовск).

3. По вопросам финансового планирования, бухгалтерского учета и оптимизации налогообложения.

Консультанты:

Татьяна Казанцева – аудитор в области общего аудита со стажем работы 16 лет, индивидуальный предприниматель. Имеет большой опыт по направлениям: ведение бухгалтерского и налогового учета предприятий различных сфер деятельности; проведение аудита бухгалтерской (финансовой), налоговой отчетности и финансово-экономической деятельности организаций со всеми законодательно установленными режимами налогообложения; проведение кадрового аудита; проведение информационно-консультационных семинаров в области бухгалтерского и налогового учета. Является экспертом в области проведения судебных бухгалтерских экспертиз (г. Барнаул);

Ирина Турова – директор по развитию ООО "Агентство бизнес решений", бизнес-консультант (г. Барнаул);

Рубцовск молодой – оператор программы "Ты – предприниматель", организаторы I Школы управления и активности PRO МОЛОДЕЖЬ "Перезагрузка" (г. Рубцовск).

Воспользоваться возможностью пообщаться с опытными бизнес-тренерами могут действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, планирующие организовать предпринимательскую деятельность.

Консультацию можно получить не только посредством очного общения с экспертами, но и в режиме удаленного доступа (через Skype или по телефону) – для тех, кто не имеет возможности присутствовать лично.

Консультационные услуги оказываются бесплатно в рамках Программы по организации оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес".

Подробную информацию о сроках и порядке предоставления услуг уточняйте у сотрудников Центра "Мой бизнес" по телефону: 8-800-222-83-22; и на портале мойбизнес22.рф.

Планируете начать свое дело? Регистрируйтесь с Центром "Мой бизнес". Специалисты Центра поддержки предпринимательства бесплатно подготовят документы для регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, подберут подходящие коды ОКВЭД и систему налогообложения, дадут пошаговую инструкцию для самостоятельной регистрации.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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