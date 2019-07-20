Традиционно в рамках празднования международного Дня шахмат с 18 по 22 июля в краевом клубе проходит этап "РАПИД Гран-При России – Кубок Губернатора Алтайского края". Гарантированный призовой фонд этого грандиозного фестиваля составит в этом году 500 тысяч рублей. Победитель выиграет 70 тысяч рублей. Всего предусмотрено около 40 денежных призов. Но главное новшество соревнования заключается в том, что в этом году оно будет проводиться в 13 туров, которые будут сыграны за три дня.

В этом году на соревнования приехали несколько именитых гроссмейстеров: Вадим Звягинцев, Константин Сакаев. О том, как прошло открытие — смотрите в нашем фоторепортаже. Подробнее о турнире читайте в интервью с президентом федерации шахмат Алтайского края Антоном Поломошновым.