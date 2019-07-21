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Новости

Асфальт провалился в Барнауле рядом с гостиницей "Сибирь"

, ИА "Амител"
Аварийная бригада водоканала осмотрела место происшествия

Фото: Татьяна Труфанова / Amic.ru

В Барнауле провалился асфальт на проспекте Социалистическом, передает корреспондент Amic.ru с места происшествия.

ЧП случилось вечером 20 июля на автодороге рядом с гостиницей "Сибирь". К крупному провалу диаметром около полутора метров прибыла аварийная бригада водоканала.

Яму огородили. Точная причина провала пока неизвестна. По словам одного из сотрудников аварийной бригады, дорогу могло подмыть водой.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.07.2019 10:47
- гость -

Нашлось Золото Партии?

0  2
21.07.2019 11:12
Проходимец

Голосуйте за Томенко. У вас еще не то провалится

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