Фото: Татьяна Труфанова / Amic.ru

В Барнауле провалился асфальт на проспекте Социалистическом, передает корреспондент Amic.ru с места происшествия.

ЧП случилось вечером 20 июля на автодороге рядом с гостиницей "Сибирь". К крупному провалу диаметром около полутора метров прибыла аварийная бригада водоканала.

Яму огородили. Точная причина провала пока неизвестна. По словам одного из сотрудников аварийной бригады, дорогу могло подмыть водой.