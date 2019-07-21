Фото: Татьяна Труфанова / Amic.ru
В Барнауле провалился асфальт на проспекте Социалистическом, передает корреспондент Amic.ru с места происшествия.
ЧП случилось вечером 20 июля на автодороге рядом с гостиницей "Сибирь". К крупному провалу диаметром около полутора метров прибыла аварийная бригада водоканала.
Яму огородили. Точная причина провала пока неизвестна. По словам одного из сотрудников аварийной бригады, дорогу могло подмыть водой.
Комментарии
Нашлось Золото Партии?
Голосуйте за Томенко. У вас еще не то провалится