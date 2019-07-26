Территории девяти больничных комплексов будут благоустроены в этом году в Алтайском крае, на эти цели из краевого бюджета выделено более 200 млн рублей, сообщает региональный Минздрав.

"Часть работ подрядные организации уже провели в городской больнице Новоалтайска, на территории Славгородской ЦРБ и городской больницы № 2 Рубцовска", – рассказали в министерстве.

Также началось благоустройство внутреннего пространства Алтайского краевого клинического центра охраны здоровья материнства и детства.

"Территория нашей организации – это 54,5 гектара. Благодаря выделенным средствам мы сделаем для наших маленьких пациентов и их родителей прилегающую территорию удобной и эстетичной. Будут заасфальтированы дорожки и организованы подъездные пути, установлены фонари для уличного освещения, скамейки, разбиты клумбы и посажены деревья. Также проектом предусмотрены условия для маломобильных граждан", – рассказывает главный врач Центра Константин Смирнов.

В проект вошли Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи и три медицинские организации Бийска (городская больница № 4, детская городская и центральная городская больницы).

Самый крупный проект объединил сразу две больницы – городскую клиническую больницу № 11 и городскую больницу № 12.

Все работы будут завершены к концу октября этого года.

В феврале прошлого года сообщалось, что Алтайский край получит 200 млн рублей на строительство больниц.