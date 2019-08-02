При внеплановых проверках торговых сетей "Мария Ра" и "Светофор" в Бийске, Рубцовске и Славгороде на прилавках магазинах выявили шесть проб масла с признаками фальсификата, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Речь идет о шести пробах сливочного масла "Крестьянское" и "Традиционное", произведенного ООО "Эридан" (Московская область, Дмитров, село Орудьево).
В "Крестьянском" выявили растительные масла, жиры на растительной основе (стерины), превышение допустимого уровня микроорганизмов, несоответствие по жирно-кислотному составу и по массовой доле жира. В "Традиционном" ко всем этим претензиям добавились еще и бактерии группы кишечной палочки.
В связи с этим продукция снята с реализации в алтайских торговых сетях, а у производителя прекращено действие декларации о соответствии. Его привлекли к административной ответственности.
Стоит отметить, что с января по июль в Алтайском крае выявили 33 случая фальсифицирования молочной продукции. Чаще всего нарушения приходились на масло и сыр.
Комментарии
Всегда беру только местное масло. Из европейской части к нам только всякую дрянь везут... Насчет колбасы - то-же самое.
Теперь проверьте молоко, и его вообще тогда не останется на прилавках.
Насчет привозной дряни - плюсую. Тетка работала на гормолзаводе в лаборатории, брала только масло своего завода. Сама же проверяла - точно знала, что там.
на южном в машке так и продают традиционное
Как продавали, так и продают. В машке запреты не действуют. Какой смысл в проверке?
Проверите арбузы и нитраты найдете. Нашли, кого наказали, где изъятия и уничтожение. Какая сеть закрыта по факту торговли, материалы в прокуратуре?
В дынях трехкратное превышение по нитратам. Продавцам наплевать раз люди покупают.
Пальма с кишечной палочкой.