При внеплановых проверках торговых сетей "Мария Ра" и "Светофор" в Бийске, Рубцовске и Славгороде на прилавках магазинах выявили шесть проб масла с признаками фальсификата, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Речь идет о шести пробах сливочного масла "Крестьянское" и "Традиционное", произведенного ООО "Эридан" (Московская область, Дмитров, село Орудьево).

В "Крестьянском" выявили растительные масла, жиры на растительной основе (стерины), превышение допустимого уровня микроорганизмов, несоответствие по жирно-кислотному составу и по массовой доле жира. В "Традиционном" ко всем этим претензиям добавились еще и бактерии группы кишечной палочки.

В связи с этим продукция снята с реализации в алтайских торговых сетях, а у производителя прекращено действие декларации о соответствии. Его привлекли к административной ответственности.

Стоит отметить, что с января по июль в Алтайском крае выявили 33 случая фальсифицирования молочной продукции. Чаще всего нарушения приходились на масло и сыр.