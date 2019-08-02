Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении на территории республики режима ЧС в связи с масштабными лесными пожарами, сообщает пресс-служба региональных властей.

Правительству региона он поручил принять меры по ликвидации ЧС и недопущению угрозы населенным пунктам.

Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС регионального характера на территориях муниципалитетов.

По данным на 1 августа, в республике ведутся работы по тушению 20 лесных пожаров на общей площади 1,4 млн га. Локализовано шесть пожаров, еще действуют – 14. К тушению привлечено всего 699 человек и 65 единиц техники.

Якутия стала четвертым регионом, где из-за тяжелой лесопожарной обстановки вводится особый режим. До этого аналогичные меры применили в Красноярском крае и Иркутской области, а также в отдельных районах Бурятии.

Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области горит полтора миллиона гектаров леса в труднодоступной местности. Из-за того, что он не представляет особой ценности и до очагов сложно добраться, ведется только наблюдение.

Между тем в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях вводятся особые меры из-за дымки от пожаров. Так, в этих регионах вводили режим "черного неба".

Население обеспокоено дымкой, смогом и мглой, которая окутывает города, придавая странные оттенки небу и солнцу. Сотни тысяч сибиряков подписали петицию с требованием объявить в Сибири режим ЧС.