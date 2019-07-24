Около 50 тысяч сибиряков подписали петицию на сайте change.org с требованием ввести режим ЧС на территории всей Сибири из-за масштабных лесных пожаров в Красноярском крае.

Ее автор выразил уверенность, что пока чрезвычайная ситуация не объявлена, финансирования тушения труднодоступных пожаров так и не найдут.

"Уже несколько дней гарь распространяется на соседние области Сибири, а дымкой закрыто солнце даже за 700 км от Красноярского края – в Томской области, Хакасии, Кемерове, Новосибирске, – гласит текст петиции. – В Красноярске люди ходят в масках, а между тем чиновники на местах и в правительстве до сих пор не объявили режим ЧС для всей территории Сибири".

Сибиряки возмущены тем, что вынуждены дышать запахом гари и видеть солнце через пелену дымки, в то время как власти "из экономии" не предпринимают активных действий для прекращения горения.

"В результате выгорания лесов понижается уровень залегания грунтовых вод, может быть дефицит пресной воды, людям и животным трудно дышать, под угрозой многочисленные лесные поселки, теряется урожай дикоросов, уничтожаются многие виды животных и растений", – утверждает автор петиции.

Напомним, в Красноярском крае горит свыше 600 гектаров леса в труднодоступной местности. Из-за того, что он не представляет особой ценности и до очагов сложно добраться, ведется только наблюдение.

Между тем в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях вводятся особые меры из-за дымки от этих пожарах. Так, в Бийске и Барнауле вводили режим "черного неба".