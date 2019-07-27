2,46 млн гектаров леса в труднодоступной местности горит в России по данным на 27 июля, сообщает Авиалесоохрана.

Эти пожары никто не тушит из-за их удаленности от населенных пунктов и экономической нецелесообразности. Но за их распространением постоянно наблюдают из космоса.

Наибольшая площадь таких лесов охвачена пламенем в Якутии (миллион гектаров), Красноярском крае (914 тысяч га) и Иркутской области (436 тысяч га).

Напомним, сибиряки записывают видеообращения, собирают подписи под петицией и устраивают пикеты с требованием ввести режим ЧС и потушить пожары в Сибири, которые отравляют гражданам воздух.

В Барнауле уже фиксируются превышения допустимых нормативов по содержанию в воздухе продуктов горения.