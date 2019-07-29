МЧС России объявило о введении режима ЧС из-за масштабных лесных пожаров в Сибири. Он распространяется на Красноярский край и Иркутскую область, также частично – на Бурятию.
Как сообщает РИА "Новости", площадь горящих лесов продолжает увеличиваться. По словам замминистра ведомства Александра Чуприяна, пожарами охвачено уже почти 3 млн гектаров тайги.
Несмотря на то, что огонь не несет угрозы населенным пунктам, задымление снижает "качество жизни" населения, уточнил Чуприян.
Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области горит около 1,5 млн гектаров леса в труднодоступной местности. Из-за того, что он не представляет особой ценности и до очагов сложно добраться, ведется только наблюдение.
Между тем в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях вводятся особые меры из-за дымки от этих пожарах. Так, в этих регионах вводили режим "черного неба".
Население обеспокоено дымкой, смогом и мглой, которая окутывает города, придавая странные оттенки небу и солнцу. Так, десятки тысяч сибиряков подписали петицию с требованием объявить в Сибири режим ЧС.
Комментарии
С ручника снялись что-ли? Ждали когда разгорится???
Наконец праздничная Москва проснулась.
уже 3млн...ужас....
Ну вели...и че? должно само потухнуть? когда 0.5млн горело было не выгодно, а 3млн тушить что ли будут? Ой сомневаюсь....
Хоть молоко за вредность начните выдавать что ли.
Лес не представляющий ценности для чиновников?? 3 миллиона гектаров.
КТО ответит за безобразия???
вина правительства и президента!!! ждем посадок.
30.07.2019 09:50
- гость -
Сами себя садить будут?
Горит ПЯТАЯ часть тайги. Только вдумайтесь ОДНА ПЯТАЯ. и ее никто не тушит. То есть еще пять лет и тайги не останется совсем.