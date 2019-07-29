МЧС России объявило о введении режима ЧС из-за масштабных лесных пожаров в Сибири. Он распространяется на Красноярский край и Иркутскую область, также частично – на Бурятию.

Как сообщает РИА "Новости", площадь горящих лесов продолжает увеличиваться. По словам замминистра ведомства Александра Чуприяна, пожарами охвачено уже почти 3 млн гектаров тайги.

Несмотря на то, что огонь не несет угрозы населенным пунктам, задымление снижает "качество жизни" населения, уточнил Чуприян.

Напомним, в Красноярском крае и Иркутской области горит около 1,5 млн гектаров леса в труднодоступной местности. Из-за того, что он не представляет особой ценности и до очагов сложно добраться, ведется только наблюдение.

Между тем в Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях вводятся особые меры из-за дымки от этих пожарах. Так, в этих регионах вводили режим "черного неба".

Население обеспокоено дымкой, смогом и мглой, которая окутывает города, придавая странные оттенки небу и солнцу. Так, десятки тысяч сибиряков подписали петицию с требованием объявить в Сибири режим ЧС.