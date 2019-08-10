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Барнаульцев поздравили с Днем физкультурника

, ИА "Амител"
Горожан наградили за вклад в развитие спорта краевой столицы
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

10 августа жители Барнаула отметили День физкультурника. Торжественные и спортивные мероприятия проводили на нескольких площадках.

Так, в Парке спорта Алексея Смертина прошел фестиваль детского футбола, у спорткомплекса "Обь" – турнир по стритболу "Оранжевый мяч", на "Водном мире" – чемпионат по ловле рыбы поплавковой удочкой, а в региональном центре самбо – соревнования по волейболу сидя среди спортсменов с повреждениями опорно-двигательного аппарата.

Отдельные мероприятия проводились и районными властями. Так, на новой набережной Оби администрация Центрального района города провела спортивный праздник.

Присутствующие посмотрели показательные выступления по рукопашному бою от сети тренажерных залов "Рельеф", мастер-классы от студии йоги, а также турниры по армрестлингу, функциональному многоборью, шахматам и другим дисциплинам. Желающие могли попробовать выполнить нормы ГТО.

Там же состоялась церемония награждения лучших спортсменов, тренеров и фитнес-инструкторов Центрального района за вклад в развитие спорта.

Одним из участников торжества стал депутат Барнаульской городской думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов.

"Отрадно, что на сегодняшний день успешно реализуется возрождение норм ГТО, строятся спортивные площадки, ледовые арены. В рамках партийной программы "Детский спорт" работает проект "Дворовый тренер". Многие занимаются спортом целыми семьями, активно развивается культура здорового образа жизни – это залог сплоченности, а значит, уверенности в будущем", – заметил Перерядов.

Он поздравил тружеников спорта с праздником, отметив, что это также праздник всех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, верит в свои силы и в свою команду:

"Дорогие земляки, занимайтесь спортом и своим примером приобщайте свои семьи, друзей и товарищей! От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, энергии, спортивного долголетия и новых блестящих побед, как в спорте, так и в жизни!".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

10.08.2019 17:24
- гость -

Литробол- основа спорта.

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