Видео со свадьбы дальнобойщика из города Вичуга в Ивановской области набирает популярности в соцсетях. Более сотни тысяч просмотров у ролика, где молодожены приехали в ЗАГС на тягачах.

"Было три тягача. Уж сколько топлива сожгли, честно, не знаю. Мы не пытались сэкономить, так как, кроме тягачей, которые катались практически пустыми, было еще три джипа и микроавтобус. Муж — дальнобойщик, это была его идея, я поддержала. Мы ехали из ЗАГСа в первой машине. Сложно только забираться в кабину, но это и без платья неудобно. Я первый раз в жизни залезала и спускалась из кабины. Только за день до свадьбы увидела, на чем придется ехать, хотя с мужем до свадьбы была знакома почти восемь лет", — сказала новоиспеченная жена Юлия Гусарова РИА Новости.

Свадьба прошла 9 августа. Большегрузы они арендовали. Многие пользователи интернета отнеслись к этой идее с восторгом.

В "Вконтакте" видео посмотрело более 108 тысяч человек, в Youtube — 2,8 тысячи.