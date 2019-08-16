Мать больного эпилепсией ребенка задержали за покупку лекарства

Жительницу Москвы задержали на почте при попытке забрать лекарство для ребенка, сообщает в своем Facebook директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
"Еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой с лекарством. В этот раз все хуже – уголовное дело возбуждено. У ребенка эпилепсия. Врач назначил лекарство. Мама заказала в интернете. Пришла за ним на почту в выходные. Ей сказали, что склад закрыт, приходите в понедельник. Зная историю с задержанием на почте другой мамы, почувствовала что-то неладное. Но делать нечего – ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет", – рассказала Мониава.
В понедельник с почты позвонили и сказали, что готовы выдать посылку. 12 августа пришла, получила ее, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Отдел по борьбе с контрабандой наркотиков.
"Пять часов продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело. Будет передано в Главное следственное управление", – написала Мониава.
По ее словам, сотрудники говорили матери больного ребенка, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму.
Ранее Мониава рассказывала о задержании другой москвички, которая заказала за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача. У ребенка неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттена. От нее скончалась в девять лет его сестра. Две недели перед смертью девочка билась в судорогах, причем ее даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло. Женщину, как позже сообщалось, удалось "отбить" благодаря вниманию общества – уголовное дело было закрыто.
Комментарии
Врач назначил фризиум.
ребенку нужно лекарство и аналогов в России нет
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чё???
Врачиха подставила мать!
Врача в тюрьму
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16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом». Ее продержали в отделении семь часов, угрожая возбуждением уголовного дела о контрабанде психотропных веществ. В МВД заявили, что сотрудники ведомства не участвовали в задержании. Позже выяснилось, что это были работники таможни. Позднее в Центральном таможенном управлении объяснили, что при задержании женщину попросили показать подтверждающие документы, но среди них не оказалось ни рецепта, ни рекомендации от врача. Дело в отношении россиянки возбуждать не стали.
16.08.2019 11:57
- гость -
А может, в тюрьму тех, кто занимается "импортозамещением", зная, что заменить импортные лекарства нечем, или не дает разрешение на препараты, по сути, обрекая на мучительную жизнь и мучительную смерть больных? Нашли крайних - врачей и родителей.
16.08.2019 12:03
Ируся
5 часов Лену продержали в отделении почты. Посылку с лекарством конфисковали. В отличие от предыдущих историй, на этом дело на закончилось. Домой приехали с обыском. Изъяли системный блок от компьютера. Возбудили уголовное дело по факту. Завтра оно будет передано в Главное следственное управление.
16.08.2019 12:05
- гость -
кто учит врачей выписывать лекарства которые доводят до суда?
16.08.2019 12:16
- гость -
И что должен делать врач? Выписывать то, что не помогает? Если нет аналогов, то оттого, что врач его не выпишет, результат не изменится.
16.08.2019 12:18
- гость -
ну пусть сразу героин выписывает или что там не законно, по вашему че такого?
И что должен делать врач?
Не выписывать подсудные лекарства, просто отказать и предупредить что посадят.
16.08.2019 12:21
- гость -
Давайте так - ваш ребенок болен. В нашей стране лекарства, способного помочь, не производят, а заграничное лекарство не допускают. Врач знает, какое лекарство может помочь, но молчит. И предлагает вам то, что заведомо не поможет. Устроит вас такой расклад?
16.08.2019 12:23
- гость -
То есть сказать - я знаю, что лекарство есть, но раз оно у нас не разрешено, ползите на кладбище?
16.08.2019 12:23
- гость -
Так не само лекарство подсудно, а факт покупки разрешенного лекарства без соответствующей документации от Минздрава.
Инцидент прокомментировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, пишет РИА Новости. Она назвала ситуацию «недопустимой», но отметила, что существует возможность получать такие препараты законно:
«Если этот препарат ребенку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, то существует специальный порядок, и получить разрешение соответствующее в Минздраве можно достаточно оперативно», — сказала Кузнецова.
Однако возбудить уголовное дело, конечно, проще, чем помочь родителям разобраться и облегчить страдания их детей...
Вот это по нашему, вот это и есть Русский мир. Нужные лекарства не закупаем, ведь это не сирийские дети! Мин..рав бездействует, ребенок может умирать, а маму посадим и звезды на погоны!!!
16.08.2019 12:28
Кока-кольщик
Вот что-то я сомневаюсь, что такое разрешение можно получить без огромных проблем. Неужели проще нарываться на уголовку, если есть легальный способ? Случай-то не первый уже.
Начнем с того,что вы хоть раз видели приступ эпилепсии у ребенка??Как корежит тельце этот недуг???Врач,понимая ,что импортозамещение работает только на бумаге,желая облегчить состояние ребенка,выписывает то,что работает!!!Наверняка мать просила об этом его,сам по себе такой препарат не выписывается в России.Мать знала,на что идет...Но какие еще есть варианты для нее???Какие???
Наказывать нужно тех,кто в попытке заработать на больных людях,занимакется импортозамещением..Кто хозяева Российских фармзаводов??Погуглите..
Любой из нас,будет всеми силами помогать больному ребенку..Я бы поступила также точно,так есть хоть маленький,но шанс помощи ребенку!!!
Мама почувствовала что-то неладное,но в понедельник всё-таки пришла за наркотиками.
Давайте так - ваш ребенок болен. а давайте без давайте, тем более у меня ребенок эпилептик с 10 летним стажем, и лекарства по федеральной льготе выписывают раз в год под расход объясняя что его нет , сама покупаю 4 тысячи в месяц уходит, врач может тихонько сказать мол попробуйте нелегально купить НО выписывать это официально это НЕ ВРАЧ.
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16.08.2019 12:32
Бабуля
речь про то что врач могла посоветовать а не выписывать
16.08.2019 12:28
Кока-кольщик
Почитала ради интереса. "Если у пациента, которому необходимо лекарство, или его родных есть возможность купить его самостоятельно и привезти в Россию, то это можно сделать. Для этого не требуется никаких специальных разрешений, если только это не сильнодействующее и не наркотическое ЛС. " То естьс фризиумом не прокатит, как я понимаю.
и чтобы изменилось???Рецепт имеет смысл только в аптеке,все остальное не работает..Наверняка было написано просто правильное название..Что вы российский рецепт отправите в израиль или германию??Бред полный..У нее на руках ничего не оказалось..Нужно чем то прикрываться,вот и возник рецепт..
16.08.2019 12:36
- гость -
Ну Кузнецова давала комментарий именно по фризиуму. Возможно, она ошиблась.
16.08.2019 12:32
- гость -
Ну почему же, вон сама попадья сказала, что ребенок должен лекарства получать. Только фишка в том, что в правилах написано, что вы можете ввезти сами, по рецепту, но только если лекарство не сильнодействующее. Все.
И речь-то не о том, что кто-то что-то сам покупает. Речь о том, что покупать просто нечего.
16.08.2019 12:38
Кока-кольщик
Ну кто бы сомневался. Телегония - ее стихия. В остальном она, похоже, профнепригодна.
Вы,бабуля,утверждаете,что муниципальных аптеках по репцепту врача невозможно купить лекарств от эпилепсии?
Ватноголовые часто любят кукарекать с сарказмом фразу "Это Путин виноват!". Да, в этом, в конечном итоге, виноват глава государства. Именно он допустил изоляцию страны именно он ведёт политику "выжженной земли" в системе государственной власти, в результате которой вместо грамотных законодателей мы имеем бывших спортсменов, артистов и прочих авантюристов.
«Если этот препарат ребенку назначен, то он должен его получать. Если препарат не зарегистрирован на территории РФ, то существует специальный порядок, и получить разрешение соответствующее в Минздраве можно достаточно оперативно», — сказала Кузнецова.
Кто может получить разрешение Минздрава
— министерства (департаменты) здравоохранения субъектов РФ;
— клиники федерального значения;
— региональные клиники;
— оптовые аптеки;
— фармацевтические компании (на основании консилиума лечебного учреждения).
То есть физ. лицо вообще не может такого разрешения получить, о чем она вообще?
я вообще ничего утверждаю!!!!Я предполагаю,что мать пошла на это с одной целью,помочь своему ребенку..И если бы данный препарат она могла бы беспрепятственно получить в аптеке по рецепту-мы бы тут с вами писали бы свои коменты.
16.08.2019 12:41
- гость -
А с чего вы взяли, что фризиум - от эпилепсии?
Вернее даже не так - у того ребенка не эпилепсия.
У врачей как всегда одна и та же тактика, отстаться в стороне, типа моя хата с краю, и выгородить коллег, типа не запятнать честь белых халатов.
препарат от судорог идет..Состав сильнодействующий препарат запрещенный в России,вернее не зарегистрированный в России.
Беспредел на госуровне. Узаконенный геноцид народа в этой стране
я всегда знала- больные не нужны этому государству
Ох,не зря Путин Олимпиаду провёл...Сегодня запрещает лечить больных людей,а завтра начнёт арестовывать стриженых с гребнем на голове.