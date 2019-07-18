Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.

У ребенка неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттена. От нее скончалась в 9 лет его сестра. Две недели перед смертью девочка билась в судорогах, причем ее даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.

Когда врач сказал, что есть призрачный шанс помочь ребенку, женщина сразу же ухватилась за спасительную соломинку, и всеми силами пыталась найти лекарство.

Так как в России его не было, заказала через интернет за рубежом. Когда же пришла в почтовое отделение и расписалась о получении посылки, женщину задержали, а препарат – изъяли. Препарат не зарегистрирован в России, а его заказ – контрабанда, пояснили женщине полицейские.

"Экспертиза показала, что в посылке психотропные вещества. Будет возбуждено уголовное дело", — написала Мониава.

Руководитель фонда утверждает, что это не единичный случай. Российские власти не обеспечивают детей действенными препаратами, обрекая на мучительную смерть, а за заказ зарубежных – отправляют в тюрьму, утверждает женщина.

"Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги. Огромное количество детей в России зависимы от этих неинъекционных форм препаратов", — написала директор "Дома с маяком".

По ее словам, она озвучивала эту проблему на встрече с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, и она обещала разобраться в ситуации. Но реальной помощи Елена Боголюбова и другие родители детей с болезнью Баттена так и не дождались.

"Сколько ещё мам умирающих детей надо посадить в тюрьму, прежде чем Минздрав наладит обеспечение детей незарегистрированными в России препаратами от судорог? Сколько ещё детей должны умереть мучительно?" — недоумевает Мониава.