Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава 17 июля в своем аккаунте в соцсети Facebook сообщила о задержании москвички Елены Боголюбовой, которая заказала через интернет за рубежом лекарство от судорог для сына по совету врача.
У ребенка неизлечимое генетическое заболевание – болезнь Баттена. От нее скончалась в 9 лет его сестра. Две недели перед смертью девочка билась в судорогах, причем ее даже не стали госпитализировать в больницу – это бы уже не помогло.
Когда врач сказал, что есть призрачный шанс помочь ребенку, женщина сразу же ухватилась за спасительную соломинку, и всеми силами пыталась найти лекарство.
Так как в России его не было, заказала через интернет за рубежом. Когда же пришла в почтовое отделение и расписалась о получении посылки, женщину задержали, а препарат – изъяли. Препарат не зарегистрирован в России, а его заказ – контрабанда, пояснили женщине полицейские.
"Экспертиза показала, что в посылке психотропные вещества. Будет возбуждено уголовное дело", — написала Мониава.
Руководитель фонда утверждает, что это не единичный случай. Российские власти не обеспечивают детей действенными препаратами, обрекая на мучительную смерть, а за заказ зарубежных – отправляют в тюрьму, утверждает женщина.
"Десятки тысяч родителей до сих пор вынуждены становиться преступниками, нарушать закон, рисковать оказаться в тюрьме, чтобы помочь своим детям снять судороги. Огромное количество детей в России зависимы от этих неинъекционных форм препаратов", — написала директор "Дома с маяком".
По ее словам, она озвучивала эту проблему на встрече с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, и она обещала разобраться в ситуации. Но реальной помощи Елена Боголюбова и другие родители детей с болезнью Баттена так и не дождались.
"Сколько ещё мам умирающих детей надо посадить в тюрьму, прежде чем Минздрав наладит обеспечение детей незарегистрированными в России препаратами от судорог? Сколько ещё детей должны умереть мучительно?" — недоумевает Мониава.
Комментарии
Судить Мать за лекарство для сына,,,,верх Путинского правления, Россия вперёд....
Сам столкнулся с этим беспределом.У наших либо нет препаратов либо суют старое дерьмо,а покупать за границей нормальное не дают!Это просто жесть.Упоротые античеловечные законники.Фашисты че сказать.
18.07.2019 10:54
81
Ну теперь еще и эндопротезы и много чего еще запретили. Вернее, не запретили - за деньги, понятно для кого, они, видимо, будут. Остальные будут мучиться и умирать. Так что не думайте, что проблема только у отдельных категорий населения, типа этих детей.
у моего ребенка мигрень, препаратов в России для лечения тоже нет
В путинской РФ все этапы человеческой жизни "достойны". Жить ты должен в нищете и умирать от боли в собственных экскрементах. Скрепно, провославно, потритотично!
Это категория всех людей нуждающихся в каком либо лечении.
всё боятся какгбы кто не кайфанул мимо них не заплатя ага?!?!?!
пожизненное матери! чтоб другим неповадно было! закон есть закон!