Более 55 тысяч алтайских "ипэшников" и самозанятых формируют свою пенсию сами

В Алтайском крае более 55 тысяч будущих получателей страховых пенсий сейчас самостоятельно обеспечивают себя работой или же относятся к самозанятым, сообщили в региональном отделении ПФР.

Сегодня общими условиями для получения пенсии являются достижение пенсионного возраста, минимальный стаж и определенное количество пенсионных баллов. В 2019 году мужчины выходят на пенсию в 60,5 лет, женщины – в 55,5 лет. Требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 балла. К 2025 году возраст выхода на пенсию для мужчин достигнет 65 лет, для женщин – 60. Требуемый стаж достигнет 15 лет, а количество баллов – 30.

Пенсионные права индивидуальных предпринимателей и самозанятых, как подчеркнули в ПФР, формируются по тем же правилам, что и в случае с наемными работниками. Однако есть свои нюансы, которые касаются особенностей учета страхового стажа и правил уплаты страховых взносов в пенсионный фонд.

"Количество пенсионных баллов для индивидуальных предпринимателей рассчитывается исходя из уплаченных в ПФР страховых взносов. Расчет суммы обязательных платежей для индивидуальных предпринимателей и самозанятого населения состоит из фиксированной и переменной частей. Фиксированная – устанавливается ежегодно положениями Налогового кодекса РФ и в 2019 году равна 29 354 рублям. Переменная – платится только теми предпринимателями, чей доход за год превышает 300 тысяч рублей. Ставка для переменной части – 1% от суммы, превышающей 300 тысяч рублей", – разъяснила начальник отдела организации взаимодействия со страхователями реготделения ПФР Юлия Барсукова.

Она подчеркнула, что уплата страховых взносов обязательна, даже если предпринимательская деятельность не ведется.

"Эта обязанность прекращается только после снятия с регистра учета ИП и официального его закрытия. В случае неуплаты образуется задолженность и начисляются пени, которые также как и задолженность должны быть погашены. Но есть исключения – это периоды, когда осуществляется уход за ребенком до полутора лет или престарелым старше 80 лет, либо за ребенком-инвалидом, за инвалидом I группы, а также время прохождения срочной военной службы", – пояснила Барсукова.

Также в ПФР напомнили, что пенсия напрямую зависит от уплаты страховых взносов. Чтобы увеличить ее, можно уплачивать фиксированный платеж в повышенном размере, но об этом решении необходимо известить, иначе его сочтут за переплату.

Ранее самозанятым россиянам предложили оказывать господдержку. По состоянию на июнь, их официальное число в России превысило 100 000 человек.