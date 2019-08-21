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Барнаульские курьеры на мопедах зарабатывают меньше коллег из крупнейших городов

, ИА "Амител"
Самая высокая зарплата в Москве – 67 900 рублей в месяц, а меньше всего такие курьеры получают в Барнауле
Среди курьеров на автомобилях или мопедах наиболее сильная конкуренция в Москве / Фото: electricliterature.com

Среди курьеров на автомобилях или мопедах наиболее сильная конкуренция в Москве / Фото: electricliterature.com

Барнаульские курьеры на мопедах зарабатывают меньше коллег из крупнейших городов России.

Эксперты "Авито Работа" выяснили, что в Барнауле потребность в пеших курьерах среди местных работодателей возросла на 24% за год, а на автомобиле или мопеде – на 2%. 

Аналитики, сопоставив спрос на профессию пеших курьеров и их предложение, выяснили, что данная работа наиболее востребована в Иркутске, где средняя зарплата выросла на 13% за год и достигла 28 400 рублей в месяц. Меньше всего им готовы платить в Волгограде – в среднем 22 700 рублей, а больше всего в Москве – 46 900.

Барнаул в этом рейтинге занял 10-е место. Среднемесячный оклад пеших курьеров здесь составил 24 500 рублей в месяц – на 8% выше, чем в прошлом году.

Среди курьеров на автомобилях или мопедах наиболее сильная конкуренция в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге. Проще всего устроиться на работу в Красноярске и Екатеринбурге.

Самая высокая зарплата в Москве – 67 900 рублей в месяц, а меньше всего такие курьеры получают в Барнауле – 34 000 рублей в месяц (рост на 5% за год).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.08.2019 16:43
- гость -

а что у нас есть курьеры на

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21.08.2019 16:53
АБОРИГЕН

В место слово "курьер", можно вставить любое другое направление деятельности.

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