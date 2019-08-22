Песков ответил на вопрос о "радиоактивных пациентах" в Архангельске

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал сообщения СМИ об архангельских врачах, которые якобы лечили зараженных радиацией пациентов, пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, пишет "Медуза".

Он заявил, что главе государства дают достоверную и полную информацию о последствиях ЧП, и никаких оснований не доверять ей нет. Ранее Владимир Путин на вопрос зарубежных журналистов ответил, что взрыв во время испытаний в Архангельской области не создал угрозы безопасности населения.

"Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье оно конкретно, – подчеркнул Песков. – Постановка вопроса "Архангельские врачи утверждают…", мне кажется, не имеет права на существование".

Он также указал на противоречивость информации. Если с медиков взяли расписку о неразглашении сведений, подпадающих под закон о гостайне, то как тогда их могли не проинформировать, что поступившие больные заражены радиацией? В противном случае почему никто не называет их имен?

Представитель позиции Кремля предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

"Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности", – заявил Песков.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли. Население ближайших городов бросилось скупать йод.

Позднее стало известно о четырех станциях мониторинга ядерных испытаний, которые перестали передавать результаты замеров радиации. Часть из них уже возобновили работу.