Четверг, 22 Август, 23:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,62
€ 72,83
Обь
172см +14

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка ДугинаЛесные пожарыОтключения горячей воды
Новости

Песков ответил на вопрос о "радиоактивных пациентах" в Архангельске

, ИА "Амител"
Пресс-секретарь президента предположил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон"
Дмитрий Песков / Фото: dev.islamnews.ru

Дмитрий Песков / Фото: dev.islamnews.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскритиковал сообщения СМИ об архангельских врачах, которые якобы лечили зараженных радиацией пациентов, пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, пишет "Медуза".

Он заявил, что главе государства дают достоверную и полную информацию о последствиях ЧП, и никаких оснований не доверять ей нет. Ранее Владимир Путин на вопрос зарубежных журналистов ответил, что взрыв во время испытаний в Архангельской области не создал угрозы безопасности населения.

"Что касается мнения отдельных врачей, то, конечно, нужно знать, что это за мнение и чье оно конкретно, – подчеркнул Песков. – Постановка вопроса "Архангельские врачи утверждают…", мне кажется, не имеет права на существование".

Он также указал на противоречивость информации. Если с медиков взяли расписку о неразглашении сведений, подпадающих под закон о гостайне, то как тогда их могли не проинформировать, что поступившие больные заражены радиацией? В противном случае почему никто не называет их имен?

Представитель позиции Кремля предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны.

"Ситуация складывается так, что кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности", – заявил Песков.

Напомним, 8 августа на полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Пять человек погибли. Население ближайших городов бросилось скупать йод.

Позднее стало известно о четырех станциях мониторинга ядерных испытаний, которые перестали передавать результаты замеров радиации. Часть из них уже возобновили работу.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
23:09
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС 0
22:36
Совфед готовит закон о ввозе запрещенных лекарств для тяжелобольных 0
21:53
Песков ответил на вопрос о "радиоактивных пациентах" в Архангельске 0
21:16
Количество "свободных денег" у россиян за месяц упало на 10% 1
20:15
Медведев поручил рассмотреть все риски четырехдневной рабочей недели 8
19:41
Барнаульские новостройки подорожали на 20%. И это не предел 2
19:29
Поддерживать многодетных матерей предложили через снижение различных налогов 1
18:44
Долг за июнь выплатили работникам Моторного завода. Осталось дождаться июльской 0
17:59
Идею включить в школьную программу игру DOTA 2 не оценили в Минпросвещения 3
17:39
Школу в Рубцовске закрыли за неделю до занятий. Почти 75 лет она стоит без ремонта 6
16:59
Уже 20 млн рублей: "Золото Курьи" продолжает наращивать долги перед сотрудниками 3
16:28
За крышу – как за учебу. Аренда жилья для студентов Барнаула равна стоимости обучения 4
16:07
Грядущей осенью жителям Алтая станут доступны автомобили с безлимитным интернетом 4
15:57
Срыв заседания Бийской думы по лишению мандатов из-за деклараций разъяснили в "ЕР" 10
14:59
МЧС предупреждает об очень сильной грозе в Алтайском крае 1
14:42
Кудрин пошел вразрез со словами Путина, говоря о митингах в Москве 21
14:31
Барнаульцам показали настоящие рыцарские бои и рассказали о костюмах XVI века 5
14:26
Неправомочно. "Единороссы" сорвали заседание гордумы в Бийске, покинув зал 13
14:19
Эхо долевок. Через два года Барнаул ждет дефицит новостроек 10
13:54
В каких храмах Алтая и когда можно увидеть мироточивую икону "Умягчение злых сердец" 5
13:37
"Магнит" раздает 220 млн пластиковых "скрепок". Покупатели просят не плодить мусор 8
13:31
В АГМУ подведены итоги приема на целевую форму обучения 0
13:18
Торговая сеть "Ашан" покидает Барнаул 43
12:59
Около 10 тысяч упаковок "запрещенных" лекарств ввезут в Россию для больных детей 9
12:06
"Однушка" в Барнауле вошла в топ-10 самых дорогих в Сибири 7
11:59
Подешевели помидоры: вторую неделю в России снижаются цены на товары 0
11:47
Путин рассказал о своих планах на 2024 год после президентства 36
11:45
Двухметровый бутерброд и катание сырных голов: "Дни алтайского сыра" обещают удивить 0
11:28
Чудотворная икона Божией Матери "Умягчение злых сердец" прибыла в Барнаул 21
10:59
398 человек не смогли вовремя улететь из Томска из-за тумана 4
10:32
Россияне отдают четверть доходов на погашение кредитов 10
10:01
Чем больше, тем лучше: почему покупать просторные квартиры выгодно 0
09:58
Экс-следователя объявили в розыск из-за изнасилования в Барнауле 16
09:24
Привязал за веревку и сбрасывал с лодки. СК расследует инцидент с утонувшим мальчиком 2
09:17
Товары по шок-ценам: праздничное открытие "Галамарт" пройдет в Барнауле 3
08:54
Названы регионы с самыми большими долгами по кредитам 2
08:31
Экс-директор новосибирской клиники Мешалкина признался в мошенничестве 4
08:30
Букет для учителя: 6 стильных идей к первому сентября 0
08:06
Просто – не значит безопасно: зачем нужен нотариус при сделках с недвижимостью 20
08:02
Все будет в шоколаде: опыт барнаульского инженера, развившего "сладкий" бизнес с нуля 0
07:58
Бизнесу Алтая обещают поддержку на 539 млн рублей 1
07:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 22
07:34
Право жителей Алтайского края на сбор валежника в нацпарках сохранят 2
07:31
Чтобы ритм сердца не сбивался: мальчику из Барнаула жизненно необходим полет в Москву 11
07:12
Солнышко в руках. Алтайские поля подсолнухов в объективе Amic.ru 0
06:45
В России отмечают День Государственного флага. Что это за праздник? 6
06:22
Создание шедевра: что происходило за кадром культовых фильмов 0
06:01
Всё в порядке. Почти. Министры доложили Томенко о готовности школ Алтая к 1 сентября 1
23:58
Совсем обленились: россияне чаще покупают продукты, которые не надо готовить 0
23:57
Алтай потеряет более 160 тыс. гектаров уникальной территории, если не создаст нацпарк 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.