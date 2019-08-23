Чиновник в Дагестане "состарил" себя на 34 года ради пенсии

Дагестанский чиновник получил подложный паспорт с завышением реального возраста на 34 года, чтобы ему назначили пенсию, сообщает прокуратура республики.
Как установлено правоохранителями, замглаве села Кулецма выдали в региональном отделе УФМС России паспорт, в котором указан возраст, на 34 года превышающий реальный.
После этого он приобрел подложную трудовую книжку, в которой указана ложная информация о том, что он с 1985 по 1996 годы работал в одном из колхозов.
С этими сведениями он направился в отделение ПФР, где написал заявление о назначении ему пенсии по старости, которое в итоге удовлетворили.
В результате к 30 годам чиновник успел получить 155 тысяч рублей пенсии к моменту, когда афера вскрылась.
Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье "Мошенничество", а должностные лица ОПФР и ОУФМС подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.
Комментарии
С выдачей первых советских (да и вообще самых первых в истории жителей Советского Кавказа) паспортов в середине 30-х годов, при заполнении карточек (аналог современной Ф-1), старики одного из дагестанских аулов указывали свой возраст в среднем 85-90 лет. Позже,узнав, что старожилы соседнего аула, при опросе заявили, что им всем минимум по 100 лет (!!!), старцы первого аула явились к комиссарам с требованиями переписать документы, вспомнив, что им не менее чем по 105-110 лет, а есть еще и очень пожилые люди...)))
Это тот минимум, который нужно знать, слушая тосты о кавказском долголетии
"состарил" себя на 34 года
Так плохо выглядел? Документы-то лично в ПФР приносят.
молодец чувак! если государство с нами как ей вздумается, то можно чуть-чуть и....