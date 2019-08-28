Обрушение здания в Новосибирске: названо число погибших

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370 человек задействовали в работах по поиску людей под завалами обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В ходе работ под обломками обнаружили тела трех человек. Это рабочие, которые находились в траншее во время ремонта теплотрассы. Еще один новосибирец выжил – его доставили в медицинское учреждение.

Работы продолжатся до полного разбора завалов на площади 350 квадратных метров. Однако основной их комплекс уже выполнен.

"Большие бетонные конструкции поднимали при помощи крана, все остальное разбирали практически вручную по местам, которые определили кинологические расчеты во время минуты тишины", – уточнили в ведомстве.

Напомним, обрушение реконструируемого здания случилось в полдень 28 августа. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.