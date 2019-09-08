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Священник РПЦ назвал российских мужчин национальной трагедией

, ИА "Амител"
По его мнению, одной из причин отсутствия достойных мужчин, стало нежелание женщин иметь детей
Женщины виновны в отсутствии мужчин, уверен Смирнов / Фото: yuga.ru

Женщины виновны в отсутствии мужчин, уверен Смирнов / Фото: yuga.ru

Протоиерей Димитрий Смирнов, беседуя со священнослужителями Сызранской епархии, назвал российских мужчин национальной трагедией, сообщает "Интерфакс".

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!" — сказал Сирнов.

Виновными в такой ситуации Смирнов назвал женщин, а точнее "женское воспитание".

"Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть", — пояснил Смирнов.

Также причиной проблемы, по его мнению, стало малое число детей у женщин: "Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся".

Ранее Смирнов заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины". "Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", — подчеркнул Смирнов.

По мнению протоиерея, "сильные умом" женщины появляются редко.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

8.09.2019 18:11
- гость -

Не от большого ума такие обобщения про маменькиных сынков, многодетные семьи и прочее. Маменьких сынок - это такой же частный случай, как девушки, ищущие себе богатого папеньку, который о них позаботится и всем обеспечит.

0  1
8.09.2019 18:25
CALIBR

"Однополые семьи" ,где главными воспитателями являются мама и бабушка - отнюдь не редкость и ,более того - обрели статус социальной проблемы.
Священник не раскрывает причины явления ,лишь констатирует то,что было известно и вчера и позавчера...

0  1
8.09.2019 18:43
Dmitrii

На кой Русам чужестранное слово национальность, ведь они Родовики.

0  1
8.09.2019 18:51
месный

трагедия это наличие рпц у нас в стране вместе с такими папами.

Детей ему больше нада, чтоб приход в его церковь больше стал!

Дело не в мужчинах , а в том какие у них возможности есть. пЫня с его вертикальной и горизонтальной шайкой коррупции - вот где трагедия.

А дмитрию смирнову надо на нормальную работу устроиться - на завод там или хотябы грузчиком куда или дворником - а потом уже про мужчин рассуждать.

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