Священник РПЦ назвал российских мужчин национальной трагедией

Протоиерей Димитрий Смирнов, беседуя со священнослужителями Сызранской епархии, назвал российских мужчин национальной трагедией, сообщает "Интерфакс".
"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!" — сказал Сирнов.
Виновными в такой ситуации Смирнов назвал женщин, а точнее "женское воспитание".
"Дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть", — пояснил Смирнов.
Также причиной проблемы, по его мнению, стало малое число детей у женщин: "Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи. Работать должен мужик, и он на этой работе закалялся".
Ранее Смирнов заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины". "Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", — подчеркнул Смирнов.
По мнению протоиерея, "сильные умом" женщины появляются редко.
Комментарии
Не от большого ума такие обобщения про маменькиных сынков, многодетные семьи и прочее. Маменьких сынок - это такой же частный случай, как девушки, ищущие себе богатого папеньку, который о них позаботится и всем обеспечит.
"Однополые семьи" ,где главными воспитателями являются мама и бабушка - отнюдь не редкость и ,более того - обрели статус социальной проблемы.
Священник не раскрывает причины явления ,лишь констатирует то,что было известно и вчера и позавчера...
На кой Русам чужестранное слово национальность, ведь они Родовики.
трагедия это наличие рпц у нас в стране вместе с такими папами.
Детей ему больше нада, чтоб приход в его церковь больше стал!
Дело не в мужчинах , а в том какие у них возможности есть. пЫня с его вертикальной и горизонтальной шайкой коррупции - вот где трагедия.
А дмитрию смирнову надо на нормальную работу устроиться - на завод там или хотябы грузчиком куда или дворником - а потом уже про мужчин рассуждать.