Священник РПЦ заявил, что женщины "слабее умом, чем мужчины"

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что женщины "слабее умом, чем мужчины", сообщает "Интерфакс".

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", — заявил Смирнов.

Он отметил, что женщина более терпелива и в ней больше любви. "Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг <...> как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека — во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", — добавил Смирнов.

В качестве примера он рассказал историю из своей приходской жизни. Он рассказал о семейной паре, которая приходила в церковь. Женщина объясняла своему мужу "более-менее толково", а тот в ответ "не смог слова произнести". "Стоит как столица Камбоджи — Пномпень, глазами хлопает, ничего не может сказать", — сказал Смирнов.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова Смирнова, заявил, что РПЦ не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины.

"Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества", — сказал Кипшидзе РИА "Новости".

Он предположил, что в своем выступлении отец Димитрий отреагировал на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной".

"Уверен, что подобное принесет только страдания и мужчинам, и женщинам. Не стирая эту разницу, общество сможет предоставить возможность представителям обоих полов творчески развиваться и вносить свой вклад в мироздание в соответствии со своими способностями", — заключил Кипшидзе.

Ранее протоиерей Смирнов посоветовал россиянкам искать достойного мужа за границей — в Африке или Китае, где "очень много молодых неженатых мужчин". "Взять – и уехать! Земля-то круглая", — посоветовал он одиноким женщинам.

В сентябре прошлого года отец Димитрий согласился со словами понтифика Франциска, который заявил, что сексуальность и секс являются даром божьим. "Все устройство человека — это есть дар божий. Секс — это компонент любви", — сказал протоиерей. При этом он акцентировал внимание на греховности половых отношений.