СК просит суд вернуть дело подростка за удар по капоту машины, сбившей щенка

Руководство СУ СКР по Томской области попросило суд вернуть на дополнительное расследование дело 16-летнего подростка, который 5 июня ударил кулаком по капоту машину, на его глазах насмерть раздавившую любимого щенка.

Молодому человеку предъявили обвинение в умышленном повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба. Вмятину на капоте оценили в 14 тысяч рублей, а вот за гибель щенка никого наказывать не стали – был на дороге без поводка и намордника.

Пресс-служба ведомства уточняет, что решение продолжить расследование связано с широким общественным резонансом, который возник после огласке деталей случившегося в СМИ.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вступилась за подростка, попросив областную прокуратуру прекратить его уголовное преследование.

Она призвала правоохранительные органы найти более адекватный способ разрешения конфликта, так как считает угрозу лишения свободы в такой ситуации чрезмерно суровой мерой.

Стоит отметить, что стороны конфликта приводят разные версии случившегося. Подросток настаивает, что ударил по автомобилю, стремясь спасти оказавшегося под колесами щенка. Автолюбитель же утверждает, что парень матерился, хватался за топор и грозил физической расправой.