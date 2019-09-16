Семь овец, украденные в Алтайском крае, перед смертью увидели Новосибирск

Жителя Новосибирска задержали в Алтайском крае по подозрению в краже семи овец у жителя Каменского района, сообщили в региональном МВД.

"Подозреваемый 1995 года рождения похитил животных накануне ночью из загона жителя села Новоярки. После чего погрузил овец в салон своего легкового автомобиля и уехал в Новосибирск, где забил на мясо и продал туши на рынок и в кафе", – рассказали в ведомстве.

Утром владелец животных обратил внимание на следы волочения и след транспортного средства, которые вели от усадьбы к дороге. Пересчитав овец, хозяин недосчитался семи.

Отмечается, что задержанный накануне кражи был в гостях у потерпевшего и видел, где содержатся животные. Сумма ущерба составила около 50 тыс. рублей.