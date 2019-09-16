Семь овец, украденные в Алтайском крае, перед смертью увидели Новосибирск

Жителя Новосибирска задержали в Алтайском крае по подозрению в краже семи овец у жителя Каменского района, сообщили в региональном МВД.
"Подозреваемый 1995 года рождения похитил животных накануне ночью из загона жителя села Новоярки. После чего погрузил овец в салон своего легкового автомобиля и уехал в Новосибирск, где забил на мясо и продал туши на рынок и в кафе", – рассказали в ведомстве.
Утром владелец животных обратил внимание на следы волочения и след транспортного средства, которые вели от усадьбы к дороге. Пересчитав овец, хозяин недосчитался семи.
Отмечается, что задержанный накануне кражи был в гостях у потерпевшего и видел, где содержатся животные. Сумма ущерба составила около 50 тыс. рублей.
Комментарии
Пять баллов за заголовок!
Овечья мечта - увидеть Новосибирск и умереть.
Амик Вы супер, такой заголовок!!!
увидеть новосибирск и умереть (с)
в зоопарке были? А Икею показали?
16.09.2019 13:37
Ируся
И метро!
Им повезло!😂
16.09.2019 13:51
- гость -
16.09.2019 13:37
Ируся
И метро!
ага,покатали!
Амик, что за цинизм.