Не сидит на диетах и ест много сладкого. Какая она, новая "Мисс Барнаул"?

Фото: Екатерина Смолихина

Новая "Мисс Барнаула" Елена Драгина четыре года назад приехала в столицу края учиться на экономиста из села Алтайского Табунского района. В детстве она часами гоняла с парнями футбольный мяч на школьном стадионе, занималась вокалом, рисованием, гимнастикой, но все же ощущала себя застенчивой и скромной. Чтобы побороть это, на первом курсе она приняла участие в университетском конкурсе красоты. С первого раза победить не удалось, но ходьба по подиуму придала студентке уверенности в себе. И вот спустя четыре года Елена Драгина – самая красивая девушка столицы края.

Корреспондент Amic.ru Вячеслав Кондаков прогулялся с обаятельной "Мисс Барнаул" по новой пешеходной зоне на проспекте Ленина. Для скромной девушки это оказалось первым интервью в жизни. Поговорили о ее увлечениях, о том, ревнует ли молодой человек к поклонникам, а еще о том, можно есть после шести вечера пельмени ради красивой фигуры.

"Поклонников у меня достаточно"

– Каково носить статус самой красивой девушки города?

– Это уже другой статус, другие ощущения. Поначалу я этого не понимала. А на следующее утро после конкурса, когда я проснулась и увидела лежащую рядом корону, осознала свою победу. Мне написали много знакомых, друзей, родных. Все поздравляли. Были и отрицательные комментарии, но к своему статусу я уже привыкла.

– Как следишь за фигурой? Что можно есть "Мисс Барнаул", а что нельзя? Ешь ли пельмешки после шести вечера или шаурму?

– Стараюсь сильно не ограничивать себя в еде. Особой слабостью для меня являются сладости. Я еще та сладкоежка. Поэтому я, конечно, не ем огромными порциями, но и каких-то диет не соблюдаю. Так скажем, в данном возрасте у меня очень неплохой метаболизм.

– Какие качества делают девушку красивой?

– Красивой можно быть, если ты уверена в себе. В первую очередь надо любить себя. Закомплексованная девушка с низкой самооценкой может иметь рост 180 сантиметров и параметры 90-60-90, но при этом всегда оставаться в тени, так как из-за ее неуверенности окружающие просто-напросто не смогут разглядеть ее красоту. Любить себя и быть более уверенной в себе я научилась после первого курса. Думаю, что это необходимо прививать каждой девочке с самого детства.

– Спортом увлекаешься?

– По утрам бегаю по стадиону. Примерно полчаса-час. В тренажерный зал в данный момент не хожу. Но в ближайшее время хочу возобновить посещения.

– Пользуешься косметикой?

– В повседневной жизни использую по минимуму косметики. Спокойно могу выйти на улицу не накрашенной, при этом я не испытываю никакого дискомфорта. Всегда выступаю за естественную красоту. Какой-то яркий, выделяющийся макияж могу сделать для фотосъемок или каких-то мероприятий. К услугам визажиста в принципе обращаюсь редко.

– Какую музыку любишь?

– Мне очень нравится классическая музыка. Особенно, когда ее исполняют на скрипке или фортепиано. Из конкретных композиций мне нравятся Рихард Вагнер "Полет валькирий", Клод Дебюсси "Лунный свет" и другие.

– Задам главный вопрос от мужской части Барнаула. Твое сердце свободно?

– Нет, оно занято.

– Молодой человек не ревнует к поклонникам?

– Поводов для ревности я ему не давала, поэтому у нас полное доверие друг к другу. Во время конкурса он очень поддерживал меня. Был безумно рад победе. Наверное, даже больше, чем я. На протяжении всего мероприятия он приходил ко мне в гримерку, сильно переживал, волновался за каждый мой выход на сцену.

– А ты сама влюбчивая, и часто ли тебе пишут поклонники и ухажеры?

– Нет, как бы банально это не звучало, я всегда хотела найти одного единственного человека, чтобы на всю жизнь. Поклонников у меня достаточно, не буду скрывать. (Улыбается.) Часто пишут в социальных сетях, зовут гулять, проявляют знаки внимания. Обычные мужские ухаживания. Никаких машин, айфонов никто не дарил. Но думаю, это и не столь важно, когда есть настоящие и искренние чувства.

"Работать только на себя и без начальников"

– На ближайший год ты лицо города. Но чем ты планируешь заниматься дальше? Что тебе интересно?

– Мне подарили путевку за границу. Предварительно, в какую-то безвизовую страну. Все зависит от того, когда я поеду. Но путевка – это просто небольшой отдых на некоторое время. На данный момент я в поиске работы. Очень хочу заработать определенную сумму, попробовать организовать бизнес и работать только на себя и без начальников. Но пока я еще не определилась с тем, что нужно людям. Для этого необходимо исследовать рынок и понять, что востребовано. Открывать салоны красоты и кофейни – не вариант. Их и так много.

– Тем не менее люди все равно открывают салоны красоты и кофейни. Самый классный подарок или поступок, который сделали ради тебя?

– Его еще не совершили. Думаю, все еще впереди и мне предстоит это пережить.

– Заходил на твои странички в соцсети "ВКонтакте" и Instagram. Там очень мало постов и фотографий. Такое ощущение, что ты завела эти страницы совсем недавно. Почему так непозволительно мало постов, почему скрывала свою внешность и планируешь ли теперь раскручивать себя, как блогер?

– Уже думала над тем, чтобы развивать свой Instagram. В наше время практически все люди продвигают себя через него. До конкурса я практически не уделяла времени своим страницам в соцсетях. У меня и не было такой цели. Страницы в соцсетях завела еще на первом курсе, но не так часто выкладывала туда фотографии. Только когда появлялось интересное фото. Какой-то особой информативности в моих постах нет. Я просто делюсь тем, что делаю, чем увлекаюсь, где бываю, путешествую. После победы на мой Instagram обратили внимание. Хотя за неделю на меня подписалось не так много человек, всего около 60-70.

– Назови самых красивых женщину и мужчину в мире. Какой твой идеал красоты?

– Актриса Грейс Келли. Я много читала о ней, смотрела фильмы с ее участием. Она была музой Альфреда Хичкока и играла в нескольких его важных картинах – "Окно во двор", "В случае убийства набирайте М". Она была красива не только внешне, но и внутренне. Для меня она идеал красоты и женственности. Среди мужчин мне очень нравится Сергей Безруков. Я просто очень люблю творчество Сергея Есенина и не представляю другого артиста в этом образе. Мне нравится, как Безруков читает стихи, излагает свои мысли. Я не могу сказать, что он идеал, но как мужчина он мне импонирует.

– Любимое стихотворение Есенина.

– "Письмо к женщине".

– Как ты относишься к феминизму? Ведь многие женщины не любят конкурсы красоты. Это же очень патриархальная штука: изначально богатые мужчины сидели и смотрели на молодых девушек, которые не могли себя больше нигде реализовать. Сейчас женщины бьются за равноправие. Даже конкурсы красоты специальные стали появляться: "Мистер и мисс".

– Я не против феминизма. Женщины и мужчины должны быть в равных правах. Но в моем понимании женщина даже по своей физиологии слабее мужчины, поэтому нам необходима забота, ухаживания с их стороны. Причем это должно быть в любые времена. И я, как девушка, хочу реализоваться в жизни, и в плане карьеры быть наравне с мужчинами, но при этом оставаться хрупкой и ранимой.

"Мисс Барнаул" – всего второй конкурс в моей жизни"

– В студенческие годы часто принимала участие в конкурсах красоты?

– Если честно, то "Мисс Барнаул" – всего второй конкурс в моей жизни. На первом курсе университета участвовала в "Мисс МИЭМИС". Но тогда в силу своей скромности, застенчивости, отсутствия какого-либо опыта в подобных мероприятиях победу одержать, увы, не удалось. Позже, после участия в данном конкурсе, меня стали приглашать в качестве модели для визажистов, парикмахеров. Именно тогда уже я открыла для себя различные фотопроекты. Меня это заинтересовало. Я даже обучалась в модельной школе в Новосибирске.

– А чем занималась в свободное от учебы время в институте?

– Когда у меня появлялось свободное время, я старалась проводить его с друзьями, родными, посещала различные мероприятия, ходила в театр. В каких-то студенческих отрядах, организациях я не была задействована. Признаюсь честно, еще на первом курсе ходила на кастинг в вокальную студию университета, но не подошла. Что ж, мои сольные концерты смогут узреть и услышать лишь родные и соседи по подъезду.

– Опыта у тебя большого, значит, не было. И ты подаешь анкету на участие в главном конкурсе красоты в Барнауле. Как решилась на этот шаг?

– Летом я закончила вуз и у меня появилось много свободного времени. Мне скинули пост в социальных сетях о начале кастинга для конкурса. Решила попробовать свои силы, потому что к этому времени чувство уверенности в себе и любви к себе гораздо возросло по сравнению с первым курсом обучения в университете. А свою скованность и застенчивость мне и вовсе удалось практически побороть.

– Целый месяц ты с другими девушками готовилась к нему. Чему за это время научилась?

– Месяц подготовки был незабываемым. За это время познакомилась с огромным количеством интересных и талантливых людей. Было целых три фотосъемки. Помимо этого приходилось очень часто репетировать. Для меня, как для человека совершенно не танцующего, были очень сложны танцевальные номера. Но благодаря профессионалам своего дела, нашим хореографам, я научилась быть более пластичной, харизматичной и уверенно ведущей себя на сцене девушкой!

– Волновалась на финале? Что чувствовала, когда ведущий назвал твою фамилию на награждении?

– В этот день проснулась в 7 утра. Казалось, что день длится очень долго. Волнения, как такового в начале я не испытывала, но уже перед выходом на сцену начался некий мандраж. Но от этих эмоций постепенно начинаешь испытывать удовольствие и выкладываешься на все 100%. Плюс к этому сильно помогала группа поддержки, было гораздо проще выступать. Момент, когда называли победительницу, хорошо отпечатался у меня в памяти. Практически у всех ведущих есть такая фишка: делать паузу в несколько секунд перед объявлением победителя. В это момент все мысли ушли просто на второй план, замерло дыхание, и все внимание сконцентрировалось на голосе ведущего. И уже после объявления наступило какое-то чувство облегчения и одновременно радости.

– Ожидала, что станешь победительницей?

– Честно признаться, я в какой-то степени ожидала, что попаду в тройку, потому что во время подготовки я приложила все силы, чтобы подать себя на сцене достойно. Но то, что я стану победительницей, для меня не было очевидным. Но все же было очень приятно и, думаю, заслуженно.

– А какой вопрос от жюри тебя ввел в ступор?

– Когда пришла на кастинг, надо было быстро заполнить анкету. В ней был вопрос о заветной мечте. Не знаю, но почему-то на автомате написала, что хочу открыть свое модельное агентство. Спустя некоторое время я подумала: "А зачем оно мне нужно?" В итоге я позвонила организаторам и попросила изменить свой ответ. Я недавно ездила в новосибирский зоопарк и мне безумно понравились дельфины. Появилась мечта искупаться с дельфинами. В ближайшее время, пожалуй, это самая заветная мечта.

– Впереди "Мисс Россия". Ты планируешь принять участие в главном конкурсе красоты в стране?

– В главном конкурсе красоты нашей страны есть определенные ограничения для участниц. Поэтому в связи с тем, что по некоторым критериям я не подхожу, мое участие в нем под сомнением. Но в нашей стране также есть и другие конкурсы, не малозначимые. Возможно, мне удастся раскрыть свою красоту и таланты именно там.

– Это вообще справедливо, что многие девушки не могут участвовать из-за роста или возраста?

– Мне кажется это несправедливым. Изначально перед финалом "Мисс Барнаула" его организатор Татьяна Баёва объяснила нам, что в администрации города не было четких указаний, какая девушка должна победить. И я считаю это правильным. Ведь не столь важно, какой у тебя рост. Гораздо важнее, как ты себя подаешь на сцене.

– И какое событие позволило тебе эту уверенность получить?

– Участие в фотосессиях, взаимодействие с фотографами, которые давали советы. Мне стали многие говорить, что я красивая. Поддержка близких, друзей, родных. Все в сумме помогает научиться любить себя.

– Твое любимое место в Барнауле?

– Все банально: проспект Ленина. Часто здесь гуляла по вечерам с друзьями. Хочу сказать, что за последние несколько лет в Барнауле стало намного уютнее и красивее.

P.S: В конце прогулки к нам подошел бомж, который не стал просить денег на бутылку. Он внимательно посмотрел на Елену, а потом на меня. "Береги ее. Послушай мой совет", – сказал он и ушел.