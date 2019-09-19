Пропавшую с двумя детьми жительницу Алтая разыскивает СК. Возбуждено уголовное дело

Женщина и двое детей пропали на Алтае / Фото: vk.com/la_altay Sgnorilsk.ru

Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения жительницы Славгорода и двух ее малолетних детей, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, в конце августа 2019 года женщина, собрав личные вещи и документы, забрала двоих детей и покинула место проживания в Славгороде. Ранее она высказывала намерение уехать в Иркутскую область", – рассказали в ведомстве.

До сих пор местонахождение разыскиваемых не установлено.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", а именно по пунктам "двух лиц" и "малолетнего".

Ранее сообщалось о том, что уже три недели разыскиваются 27-летняя жительница Славгорода и двое детей – девятилетняя девочка и четырехлетний мальчик.

В рамках уголовного дела следователи детально изучают обстоятельства, предшествующие уходу гражданки. Проведен осмотр жилья, где ранее проживала разыскиваемая с семьей. Также направлены поручения о проведении следственных мероприятий в иные региональные следственные управления СК. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения разыскиваемых.

Алтайский СК обращается с просьбой к гражданам, которым что-либо известно о местонахождении женщины и ее детей, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-94, 29-80-39 или 02, 128.