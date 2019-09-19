Больной спустился в подвал больницы и потерялся на три дня. Искали с собаками

В Железногорске пациент после операции три дня блуждал по подвалу больницы в поисках выхода, сообщают "Вести".

37 летнего мужчину госпитализировали с обострившимся панкреатитом. Утром 16 сентября ему сделали операцию и вернули в палату, а спустя пару часов он потерялся. Поиски на этажах не увенчались успехом. Волонтеры на протяжении трех дней прочесывали улицы и дома в округе. Полицейские в это время смотрели видео с камер наблюдения и опрашивали местных жителей.

Был сделан важный вывод — пациент не покидал пределов больницы. Тогда приступили к осмотру подвальных помещений, где оголодавшего мужчину нашли с помощью кинологов и вывели на свет Божий.

Больной не смог вспомнить, каким образом оказался в подвале и полной темноте, поскольку на тот момент еще находился под наркозом. Найти выход из катакомб не получилось, а на крики никто не откликался.