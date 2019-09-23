Россия стала участником Парижского соглашения по климату

Россия стала полноправным участником Парижского соглашения по климату и приступает к принятию закона, регулирующего выбросы парниковых газов, сообщает "Российская газета".

Постановление о принятии Россией международного соглашения подписал Дмитрий Медведев. Договор направлен на борьбу с глобальным потеплением.

"Очевидно, что остановить глобальные изменения климата можно только совместно, сообща", – подчеркнул он в ходе совещания со своими заместителями.

Председатель правительства подчеркнул, что для нашей страны важно участие в этом процессе. Угроза изменения климата – это нарушение экологического баланса и угроза безопасности людей, а также повышение количества стихийных бедствий.

Меры по решению экологических проблем собрал кабинет министров в соответствующем проекте. Теперь ему предстоит учесть международные требования. Принять закон планируют в течение года.