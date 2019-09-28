Квадрокоптеры в России теперь нужно ставить на учет

Владельцы легких беспилотников в России должны ставить свои устройства на учет в Росавиации, сообщает "Российская газета".

Речь в законе ведется о беспилотниках со взлетной массой от 0,250 до 30 килограммов. Им начнут присваивать учетные номера. Регистрировать нужно будет не только профессиональную аппаратуру, но также самодельные и игрушечные дроны. Более тяжелые устройства должны будут проходить регистрацию права собственности.

Зарегистрировать технику после покупки владелец должен будет в течение 10 дней после приобретения или ввоза в страну. Подать заявление можно будет через портал госуслуг или портал учета беспилотных воздушных судов. Присвоенный регистрационный номер нужно будет нанести на дрон.

За поднятый в воздух незарегистрированный беспилотник физическому лицу грозит штраф в размере двух тысяч рублей, а юридическому лицу – 50-80 тысяч. Если будет нарушено воздушное пространство, штрафы увеличатся до 20-50 тысяч и 200-300 тысяч соответственно.