Алтайские бизнесмены жалуются на сбор средств от имени Томенко

Мошенник звонит в приемную, представляется зампредседателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем и предлагает "по поручению губернатора Виктора Томенко" поддержать обустройство 82 квартир, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на слова одного из бизнесменов.

Сумма "добровольного взноса" достаточно большая – 101 тысяча рублей. Причем, по просьбе предпринимателя ему тут же присылают текст распоряжения, подписанный, якобы, Снесарем.

По информации паблика, не все представители бизнеса оказались столь бдительны – некоторые поверили, что разговаривают с представителями региональной власти и перечислили запрашиваемую сумму.

В региональном Управлении печати и массовых коммуникаций уточнили, что правительство Алтайского края обратилось в региональное управление МВД России с просьбой провести доследственную проверку по факту многочисленных подобных звонков предпринимателям.

"В адрес руководителей предприятий Алтайского края поступают звонки от неустановленных лиц и фальшивые письма, подписанные якобы, заместителем председателя правительства Алтайского края Виталием Снесарем. Снесарь обратился в ГУ МВД по региону с просьбой провести доследственную проверку данных фактов и к руководству Союза промышленников и работодателей — проинформировать членов Союза о действии в крае группы мошенников. Правительство Алтайского края просит предпринимателей и руководителей предприятий быть бдительными и не поддаваться на предложения мошенников о перечислении средств", — сообщил Amic.ru пресс-секретарь губернатора Алтайского края Дмитрий Негреев.

Подобный способ мошенничества уже использовался ранее. Так, предпринимателей в Новосибирской области пытались обмануть под видом пожарных. Злоумышленники представлялись сотрудниками ведомства и сообщали о якобы грядущей проверке.

За лояльность предпринимателям предлагали купить уголок противопожарной безопасности и отправить с курьером наглядную агитацию за 1,5 тысячи рублей.

Также злоумышленники звонили алтайским владельцам кафе и ресторанов, представляясь начальником или заместителем налоговой инспекции, и просили бизнесменов организовать обед для высокопоставленных гостей.

При этом мошенники настаивали, чтобы на столе был алкоголь определенной марки. Когда владелец заявления говорил, что такого в меню нет, злоумышленники предлагали перевести им денег на банковскую карту, номер телефона или киви-кошелек, заявляя, что купят алкоголь самостоятельно. После того, как лже-сотрудники УФНС получали деньги, они переставали выходить на связь.