Польша назвала сроки отказа от российского газа

Польша намерена полностью отказаться от закупки российского газа, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает Lenta.ru со ссылкой на PolskieRadio.

По его словам, Польша будет готова к такому шагу уже к концу 2022 года. Заменять российское сырье будут импортом из других стран.

В частности, в качестве альтернативы называют газопровод Baltic Pipe из Норвегии, способный давать 8 млрд кубометров в год, и терминал по приему СПГ в Свиноуйсьце, который после реконструкции сможет проводить еще 7,5 млрд кубических метров газа.

Эксперты считают, что этого может хватить, если отказаться от выполнения меморандума по поставке топлива Украине, заключенного между США, Польшей и Украиной.