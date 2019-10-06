ГИБДД назвала виновника ДТП с автобусом в Рубцовске

Фото: "Инцидент Рубцовск"

В городской ГИБДД рассказали подробности ДТП с автобусом маршрута №14 в Рубцовске, сообщил в воскресенье портал "вРубцовске.ру".

Правоохранительные органы выяснили, что виновником аварии, которая случилась вечером 3 октября на перекрестке улиц Алтайская и Северная, стал 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053.

Он не уступил дорогу маршрутке, двигаясь по второстепенной дороге, что и привело к столкновению, в результате которого пассажиру легковушки потребовалась медицинская помощь.

Ранее в Тальменском районе фура протаранила легковой автомобиль и врезалась в придорожное кафе. В результате погибли два человека.