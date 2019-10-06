Хоккеисты "Динамо-Алтай" выиграли Student Hockey Challenge – 2019

Алтайские студенты стали двукратными победителями международного хоккейного турнира Student Hockey Challenge – 2019, сообщает "Алтайский спорт".

"Динамо-Алтай-студент" в финале переиграла ННГУ из Нижнего Новгорода со счетом 4:2. Упорная борьба на льду "Титов-Арены" продолжалась до самого финального свистка.

Это вторая подряд победа алтайских спортсменов в международном кубке. Соперниками стали студенты из Казани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Челябинска, а также Словакии, США и Чехии. Так, в полуфинале "Динамо-Алтай" оказалось сильнее команды с Урала.

Турнир стал вторым спортивным событием после капитального ремонта арены. В ходе работ поменяли всю инженерную часть: электрику, отопление, водоснабжение. По сути, из старого оставили только бетон и металл.

Вместительность сооружения увеличилась до пяти тысяч человек. Во дворце оборудовали "финскую" коробку 28 на 60 метров. Она у́же чем была раньше, но все еще не дотягивает до стандартов НХЛ – 26 метров в ширину.

До этого первый матч на арене провел ХК "Динамо-Алтай" с командой "Юниор" из Кургана. Матч закончился победой хозяев со счетом 4:3.