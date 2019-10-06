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Чудом выстояли. Команда Алтая вышла в финал Student Hockey Challenge-2019

, ИА "Амител"
На домашней "Титов-Арене" барнаульцы в тяжелой борьбе обыграли студентов из Челябинска

Фото: "Алтайский спорт"

Алтайские хоккеистов сумели хорошо провести 50 минут матча против соперников с Урала и чудом выстоять в оставшийся 10 минут, пропустив три шайбы, две из которых не засчитали. Этого хватило, чтобы одержать победу и выйти в финал Student Hockey Challenge-2019.

Невероятное по накалу противостояние увидели зрители на "Титов-Арене" 5 октября, где "Динамо-Алтай-студент" принимало "Политехник", представляющий Южно-Уральский государственный университет.

Как сообщает "Алтайский спорт", первые два периода команды провели на равных, обменявшись двумя шайбами. У хозяев отличились Вопилов и Плешков, у гостей – Березкин и Синцов.

Победителя определил третий период. В первую его десятиминутку хоккеисты из Барнаула сумели отличиться дважды: сначала Шубович реализовал выход один на один с вратарем, а затем Зуев завершил красивую трехходовую комбинацию – 4:2.

После этого "Политехник" устроил настоящий штурм ворот соперника и поразить их удалось трижды, правда, два раза шайбы отменили из-за нарушения правил. Последнюю шайбу в матче забил Рыков, установив окончательный счет – 4:3.

Напомним, "Динамо-Алтай-студенты" в заключительном матче группового этапа в овертайме переиграло хоккеистов UK PRAHA.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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