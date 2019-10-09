Депутат Госдумы поддержал жалобы на "собачью еду" в школе Алтайского края

Валерий Елыкомов, представляющий в Госдуме Алтайский край, сообщил amic.ru, что школьное питание обязано кардинально измениться в ближайшее время, если власти региона обеспокоены здоровьем детей. Такими словами он прокомментировал работу столовой в школе, которая находится в селе Быстрый Исток.
Ранее в паблике "Черный список Барнаул" были опубликованы фотографии каши в металлических мисках, которые выдаются детям в школьной столовой. Жители села рассказали, что в этом году подняли цену на питание в два раза, но меню при этом не изменилось, как не изменилась и посуда. Фото вызвали бурное обсуждение с Сети. Позднее глава района Дмитрий Попов заявил, что блюда, подающиеся школьникам, соответствуют всем нормам СанПиН.
"Алтайский край – регион, который может и должен обеспечить детей вкусной здоровой едой. Поэтому сегодня принято решение провести анкетирование школьников и их родителей по детскому питанию, в рамках которого выяснить, чем недовольны ученики, и получить, а также проанализировать их пожелания. Кроме того, было бы правильно рассмотреть возможности обеспечения наших школьников брендовыми продуктами алтайских предприятий. К примеру, бутербродом с алтайским сыром в ежедневном режиме", – заявил Валерий Елыкомов.
Кроме того, депутат намерен добиться контроля за оборотом продуктов в комбинатах школьного питания. Он считает, что эти меры также позволят повысить качество школьной еды при существующих на нее расценках.
Говоря о попавшей на фото каше в школьной столовой и соответствии нормам СанПин, Елыкомов отметил, что качество питания нельзя оценивать исключительно соблюдением требований.
"Что такое санитарные нормы и правила? Это правила, которые регулируют гигиенические нормативы. То есть это соответствие стандартам, которые подтверждают, что после употребления этого блюда никто не отравится. О качестве с точки зрения соответствия сбалансированного питания речи не идет. Это неправильно", – рассказал депутат.
По словам Елыкомова, уже второй год в крае обследуются 12-летние школьники в рамках проекта "Здоровое сердце ребенка". Результаты таковы, что у 27% детей выявлено повышенное содержание холестерина, 23% имеют избыточный вес, у 15% – нарушения толерантности к глюкозе.
В будущем это может привести к развитию сахарного диабета II типа и сыграть роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, предупредил Елыкомов. Всего же, по его данным, в крае неправильно питаются примерно 60% школьников.
Комментарии
Еда в школах и садах не изменится до тех пор пока персонал с кухни не перестанет тащить сумками еду по домам! Давно не для кого не секрет , что детям остаются "объедки" , а поворы уже в начале месяца поделили кому сколько масла , молока , мяса и далее по списку , получится унести домой.
Поставляется молоко "неизвестных производителей" ужасного качества, мясо сине-зеленого цвета и т.д...
Самое не защищенное население, которое не пожалуется никому о том , что эту еду есть не возможно.... Жалко наших деток
16:43
Какой Ваш язык родной? Столько ошибок....