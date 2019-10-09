Среда, 9 Октябрь, 17:08

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,87
€ 71,24
Обь
46см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

В алтайском Минфине рассказали, на что потратят больше денег в 2020 году

, ИА "Амител", Елена Маслова
Более 70% расходов бюджета края на 2020 год пойдет на "социалку"
Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Бюджет. Деньги / Фото: amic.ru

Зарплаты бюджетников Алтайского края в 2020 году вырастут, все социальные пособия сохранятся, а некоторые даже возрастут, города и районы получат не меньше средств, чем в текущем году. Эти и другие характеристики проекта бюджета края на 2020 год 9 октября озвучил министр финансов региона Данил Ситников на заседании правительства.

Какими будут доходы и расходы?

Доходы краевого бюджета в 2020 году составят 101,6 млрд рублей, на 1% больше, чем планировали год назад на текущий период. Собственные доходы должны вырасти на 8%, до 56,6 млрд. В этом вопросе власти больше всего рассчитывают на рост НДФЛ, налога на прибыль, акцизов и налога на имущество организаций.

Расходы запланированы в размере 107,3 млрд рублей (+3%).

Дефицит составит 5,644 млрд рублей. По оценке Данила Ситникова, это "рабочий" размер дефицита.

Эти основные параметры депутаты краевого Заксобрания рассмотрят на сессии в конце октября. Предметно оценивать доходы и направления расходов бюджета они будут в ноябре. 

Ситников подчеркнул, что сейчас еще не ясны все объемы федеральной поддержки, поэтому, возможно, некоторые цифры придется пересмотреть ко второму чтению бюджета.

На что потратят деньги?

1. Сохранятся все виды социальных выплат. На 4% проиндексируют:

  • выплаты, связанные с оплатой услуг ЖКХ;
  • единую денежную выплату педагогическим работникам и специалистам сельской местности;
  • выплаты на детей, рассчитывающиеся исходя из прожиточного минимума, до суммы 10 203 рубля.

2. Зарплата вырастет.

Фонд оплаты труда работников Алтайского края, которые значатся в указах президента от 2012 года, в 2020 возрастет на 8,7%. Это зарплаты врачей, учителей, воспитателей, педагогов допобразования, работников культуры и других.

Тем бюджетникам, которые не входят в указы, зарплату проиндексируют на 3% с 1 октября 2020 года, сообщил Ситников. Это примерно 30 тысяч жителей края.

Кроме того, в следующем году увеличится и МРОТ – до 12 130 рублей. Этот рост также заложен в проект бюджета на 2020 год. 

3. Поддержка городов и районов.

Сохранятся все виды трансфертов, в том числе субсидии на выплату зарплат – 1 млрд рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности вырастут с 1,5 до 1,6 млрд рублей. На расчеты за топливо также деньги вновь выделят.  Ситников сумму не назвал, но в 2019 году она превысила 600 млн рублей. 

4. Помощь инвесторам.

В два раза вырастет сумма, которая выделяется на компенсацию банковской процентной ставки по кредитам, выдаваемым инвесторам, – с 75 до 150 млн рублей. 

5. Поддержка местных инициатив.

По этой программе, напомним, жители населенных пунктов вместе с местными властями и при помощи края строят детские и спортивные объекты, ремонтируют ДК и приводят в порядок другие объекты. Сумма, которую в 2020 году выделят на это из бюджета края, возрастет до 200 млн рублей.

6. День Победы.

На празднование 75-летнего юбилея победы из казны выделят 75 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко попросил заранее составить план всех мероприятий, чтобы вовремя обеспечить их финансово.

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
16:51
Квартира загорелась в барнаульской многоэтажке 0
16:46
Мэра города в Мексике привязали к пикапу и протащили по обещанной дороге. Видео 4
16:32
Депутат Госдумы поддержал жалобы на "собачью еду" в школе Алтайского края 2
16:28
Что такое крафтовое пиво и чем отличается от других пенных напитков? 0
16:18
В темпе: алтайские власти считают, что за три года инвестиции взлетят на треть 1
16:08
Томенко сыграет в хоккей со звездами спорта и известными комментаторами 0
15:58
Сибирскую "колибри" заметили барнаульцы на одной из городских клумб 3
15:48
Еду из алтайских колоний будут продавать на социальной ярмарке в Барнауле 6
15:35
Анастасия Заворотнюк продолжит лечение в реабилитационной клинике 0
15:25
Мэрия Барнаула планирует выделить полосы для общественного транспорта 39
15:14
Газон на футбольном поле барнаульского "Динамо" заменили голландской "травой" 6
15:06
В алтайском Минфине рассказали, на что потратят больше денег в 2020 году 0
14:46
Банкоматная сеть ВТБ на Алтае станет полностью бесконтактной 0
14:29
Падение дерева на едущую по трассе машину в Удмуртии попало на видео 2
14:18
Узбекистанский боец ММА умер после поединка с россиянином 2
14:11
Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети. Что там у них? 16
13:59
Фонд поддержки олимпийцев выделил деньги Барнаулу на лучший скалодром в крае 7
13:48
Рынок нелегального такси в России вырос на 35% 26
13:44
Владельцы недвижимости и авто в крае заплатили по 3,5 тысячи рублей налогов 9
13:30
Новые ставки налога на жилье и другую недвижимость: где какие и как считать? 12
13:17
Бывший сенатор от Алтайского края нашел новую работу в Москве 7
13:10
Специалисты рассказали, какую крупу нужно есть, чтобы похудеть 6
12:40
Новую систему возрастной маркировки предложили ввести в России 2
12:38
Роддом в Бийске законсервируют до времен, когда в наукограде вновь начнут рожать 7
12:10
Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре российского города 3
12:01
Жители Алтайского края помогают маленькой Ксюше встать на ноги после укуса клеща 9
12:00
Зарплату большинству бюджетников Алтайского края в 2020 году повысят на 8,7% 4
11:57
Автомобиль сгорел в Бийске во время ремонта, когда хотели "приварить глушак" 1
11:44
Ученые обнаружили у свиней возможность использовать простейшие инструменты 1
11:33
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за сентябрь 2019 года 0
11:15
Депутаты Барнаульской гордумы назначили конкурс на пост мэра. Что дальше? 6
11:08
Власти края безвозмездно заберут земельный участок, известный по "делу Савинцева" 6
11:05
Киновселенная "Матрицы" получит два новых фильма 0
11:01
Приемная кампания в 2020 году в АлтГТУ начнется с 15 июня 10
10:57
Депутаты назначили дату проведения конкурса по выборам мэра в Барнауле 0
10:55
Мужчине, у которого выросла грудь из-за Johnson & Johnson, присудили $8 млрд 13
10:30
Россиянам подсказали альтернативы отдыху в Турции 28
10:27
В Барнауле произошло ДТП с участием двух легковушек, грузовика и трактора 11
10:06
В Белокурихе обустроят пешеходную зону за счет курортного сбора 1
09:50
"Страшно смотреть": очевидцы не узнали выписанную из больницы Анастасию Заворотнюк 16
09:32
"Альфа-Банк" разместил cубординированные еврооблигации на $400 млн 2
09:30
Иномарка насмерть сбила коня на трассе в Алтайском крае 39
09:15
В ФБР рассказали о самом активном серийном убийце 0
08:49
Трейлер финального сезона "Викингов" с Данилой Козловским опубликовали в Сети 0
08:38
Два пенсионера погибли в результате серьезного ДТП под Тальменкой 5
08:10
Глава Роскомнадзора рассказал, когда ведомство сможет победить Telegram 12
07:55
Россиян заставят сообщать в госорганы о выращивании овощей в теплицах 40
07:40
Госдума рассмотрит законопроект о блокировке электронной почты в России 10
07:23
Части ракетоносителя могут упасть на Республику Алтай. Жителей просят не ходить в лес 8
07:18
Шанс на выживание. Алтайскому краю предрекают массовое строительство частных домов 76
07:01
Довольны люди, банки и государство: как изменения закона повлияют на военную ипотеку 0
06:42
Человек-лекарство: кто такой Аллан Чумак и почему миллионы россиян верили в его дар? 11
06:20
В Алтайском крае сохраняется теплая погода: до +22°C 0
06:05
Медитация может избавить от пяти проблем со здоровьем 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.