В алтайском Минфине рассказали, на что потратят больше денег в 2020 году

Зарплаты бюджетников Алтайского края в 2020 году вырастут, все социальные пособия сохранятся, а некоторые даже возрастут, города и районы получат не меньше средств, чем в текущем году. Эти и другие характеристики проекта бюджета края на 2020 год 9 октября озвучил министр финансов региона Данил Ситников на заседании правительства.
Какими будут доходы и расходы?
Доходы краевого бюджета в 2020 году составят 101,6 млрд рублей, на 1% больше, чем планировали год назад на текущий период. Собственные доходы должны вырасти на 8%, до 56,6 млрд. В этом вопросе власти больше всего рассчитывают на рост НДФЛ, налога на прибыль, акцизов и налога на имущество организаций.
Расходы запланированы в размере 107,3 млрд рублей (+3%).
Дефицит составит 5,644 млрд рублей. По оценке Данила Ситникова, это "рабочий" размер дефицита.
Эти основные параметры депутаты краевого Заксобрания рассмотрят на сессии в конце октября. Предметно оценивать доходы и направления расходов бюджета они будут в ноябре.
Ситников подчеркнул, что сейчас еще не ясны все объемы федеральной поддержки, поэтому, возможно, некоторые цифры придется пересмотреть ко второму чтению бюджета.
На что потратят деньги?
1. Сохранятся все виды социальных выплат. На 4% проиндексируют:
- выплаты, связанные с оплатой услуг ЖКХ;
- единую денежную выплату педагогическим работникам и специалистам сельской местности;
- выплаты на детей, рассчитывающиеся исходя из прожиточного минимума, до суммы 10 203 рубля.
2. Зарплата вырастет.
Фонд оплаты труда работников Алтайского края, которые значатся в указах президента от 2012 года, в 2020 возрастет на 8,7%. Это зарплаты врачей, учителей, воспитателей, педагогов допобразования, работников культуры и других.
Тем бюджетникам, которые не входят в указы, зарплату проиндексируют на 3% с 1 октября 2020 года, сообщил Ситников. Это примерно 30 тысяч жителей края.
Кроме того, в следующем году увеличится и МРОТ – до 12 130 рублей. Этот рост также заложен в проект бюджета на 2020 год.
3. Поддержка городов и районов.
Сохранятся все виды трансфертов, в том числе субсидии на выплату зарплат – 1 млрд рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности вырастут с 1,5 до 1,6 млрд рублей. На расчеты за топливо также деньги вновь выделят. Ситников сумму не назвал, но в 2019 году она превысила 600 млн рублей.
4. Помощь инвесторам.
В два раза вырастет сумма, которая выделяется на компенсацию банковской процентной ставки по кредитам, выдаваемым инвесторам, – с 75 до 150 млн рублей.
5. Поддержка местных инициатив.
По этой программе, напомним, жители населенных пунктов вместе с местными властями и при помощи края строят детские и спортивные объекты, ремонтируют ДК и приводят в порядок другие объекты. Сумма, которую в 2020 году выделят на это из бюджета края, возрастет до 200 млн рублей.
6. День Победы.
На празднование 75-летнего юбилея победы из казны выделят 75 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко попросил заранее составить план всех мероприятий, чтобы вовремя обеспечить их финансово.
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