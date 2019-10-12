Ранний симптом диабета назвали врачи

Врачи отмечают, что особое коварство диабета состоит в том, что его трудно диагностировать на ранней стадии, но это можно сделать, если человек внимательно следит за своим состоянием, пишет "Медикфорум".
Специалисты Глобального Диабетического Сообщества рассказали, что одним из симптомов, позволяющих обнаружить диабет на ранней стадии, может быть необычное головокружение, возникающее без видимых причин. По словам ученых, это напрямую связано с высоким уровнем глюкозы в организме.
"Высокий уровень сахара в крови, гипергликемия, становится причиной полиурии, что, в свою очередь, приводит к обезвоживанию организма, поскольку он пытается удалить избыток глюкозы. Однако из-за низкого уровня жидкости в организме мозг вынужден отчаянно бороться, чтобы функционировать правильно, что и вызывает головокружение", – объяснили эксперты.
Кроме того, головокружение может быть знаком критически низкого уровня сахара в крови, характерного для заболевания диабетом. Мозг в таких обстоятельствах также страдает, и возникает соответствующий синдром.
Ученые рекомендуют не медлить с обращением к врачу, если приступы необъяснимого и внезапного головокружения учащаются. Среди более очевидных признаков они выделяют постоянное чувство жажды, усталость, долгое заживление ран и порезов, нечеткое зрение.
По мнению ученых, есть и еще один необычный признак диабета – постоянно повторяющийся кандидоз или молочница. Это очень распространенная грибковая инфекция, которая обычно хорошо вылечивается за счет противогрибковых препаратов. Молочницу считают традиционно женской проблемой, но кандидоз могут диагностировать и у мужчин. Обычно симптомы этой инфекции проходят самостоятельно в течение недели после одной дозировки лекарства или ежедневного использования крема. Однако если никак не получается вылечиться, то речь может идти о диабете. В таком случае лучше не медлить и отправиться к врачу для установки диагноза.
В России от диабета страдают около 9 млн человек. Из них 90% имеют диабет второго типа, а оставшиеся 10% – инсулинозависимый диабет первого типа. Диабет второго типа развивается у человека, когда в его организме происходят метаболические нарушения, уничтожающие механизмы естественной регуляции уровня сахара в крови. Организм теряет чувствительность к инсулину – гормону, вырабатываемому поджелудочной железой для снижения высокой концентрации сахара. Следствием таких изменений становится рост сахара в крови, с чем в свою очередь связаны другие заболевания и воспалительные процессы в организме, затрагивающие важнейшие органы – сердце, почки, печень. Поэтому важно распознавать диабет на начальном этапе и принимать меры, не допускающие патологического развития болезни.
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