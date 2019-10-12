В Барнауле горят поля за Новым мостом

Жители Барнаула рассказывают о пожаре на полях или в садах, расположенных за Новым мостом, сообщается в паблике "Барнаул 22".
Напомним, с 10 октября в Алтайском крае действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
На период действия этого режима запрещено посещение лесов по любому поводу (погулять, подышать, посмотреть, за грибами и многое другое). Исключение предусмотрено только для тех, чья работа связана с пребыванием в лесах.
Срок окончания особого режима не установлен.
Кроме того, как сообщает региональное МЧС, с 11 по 14 октября в крае местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости). Жителям напомнили о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Их четыре:
- не сжигайте мусор и сухую траву, пресекайте подобные действия других лиц;
- выезжая на отдых, не разводите костры;
- не бросайте непотушенные спички и сигареты (особенно из окон автомобилей);
- не позволяйте детям играть с огнем.
Комментарии
10 октября летал вертолет в окрестностях НовоМихаловки и Научного городка, а сегодня топливо кончилось или выходной?