Жительница Алтайского края истязала шестерых приемных детей

Жительница Заринского района на протяжении 3,5 лет издевалась над приемными детьми, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Под опекой женщины в селе Старокопылово находились шестеро воспитанников детского дома. По сведениям следствия, она применяла к ним физическое и психическое насилие.
Дети жаловались в органы опеки, но должностные лица не приняли действенных мер, чтобы прекратить противоправные действия опекунши.
Против нее возбудили уголовные дела по фактам систематических побоев (ст. 117 УК РФ) и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ).
Кроме того, следователи проводят доследственную проверку действий должностных лиц системы профилактики. По одной из версий, у подозреваемой там были родственные связи.
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