К концу октября в Алтайском крае снова потеплеет до +16°C

В Алтайский край на смену холодам к концу месяца снова придет теплая для осени погода, следует из прогноза синоптиков на сайте Gismeteo.
Метеорологи считают, что с минимальной дневной отметки в понедельник (-2 градуса) столбик термометра постепенно поползет вверх.
Так, во вторник температура днем достигнет 0°C, в среду +4°C, в четверг и пятницу +5°C. В субботу, после понижения до +3°C, температура резко поднимется: в воскресенье +9°C, в понедельник +12°C, во вторник +16°C. На этот день придется пик. После этого вновь похолодает.
При этом в первые три дня недели – с 21 по 23 октября – осадков не ожидается. На самые теплые дни придется переменная облачность с небольшими дождями. Остальные дни будут пасмурными, но осадков будет не слишком много: от 0,5 до 2 мм.
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