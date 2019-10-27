Арендатор алтайского комбината "Индустриальный" получил первый урожай

Первый урожай в алтайском тепличном комбинате "Индустриальный" получил новый арендатор, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Овощеводы собрали в общей сложности 10 тонн огурцов. Продукцию планируется отгрузить в торговые сети Алтайского края.
В следующем месяце намерены получить в 5-6 раз больше продукции – 50-60 тонн. Кроме того, высадят рассаду томатов. Они начнут плодоносить к Новому году. Параллельно ведется модернизация комплекса.
"В этом году уже потрачено 135 миллионов рублей. Они направлены на полную реконструкцию досветки, замену оборотных средств в теплицах, дезинфекцию и другие организационно-производственные вопросы", – рассказал гендиректор тепличного комбината "Толмачевский" Андрей Седунов.
По его словам, в дальнейшем на этих площадях могут построить еще четыре гектара теплиц, вложив около 400 миллионов рублей инвестиций.
Сейчас в штате 109 человек. Практически все – прежние сотрудники "Индустриального", которые согласились трудиться на нового работодателя.
Напомним, в июне алтайский Минсельхоз рассказал об оптимизации тепличного комбината "Индустриальный". Чтобы создать высокотехнологичное конкурентоспособное производство, было решено комбинат передать в аренду.
24 июля Томенко сообщил, что правительство края намерено сначала сдать комбинат в аренду на год, а потом полностью продать активы "Индустриального" – крупнейшего в регионе и Сибири.
В сентябре тепличный комбинат "Толмачевский", ставший арендатором имущественного комплекса АО "Индустриальный", начал посев овощей. В общей сложности планировалось засеять десять гектаров теплиц.
Комментарии
Успех
У меня таджик знакомый ларёк держит в посёлке с овощами и фруктами. Дак вот он сказал, что больше в индустриальном ничего их сеть не берёт.
Что-то не приходилось здесь встречать таджикские огурцы или помидоры. Или он под видом китайских продает?