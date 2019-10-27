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Арендатор алтайского комбината "Индустриальный" получил первый урожай

, ИА "Амител"
Овощеводы собрали 10 тонн огурцов
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

Первый урожай в алтайском тепличном комбинате "Индустриальный" получил новый арендатор, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Овощеводы собрали в общей сложности 10 тонн огурцов. Продукцию планируется отгрузить в торговые сети Алтайского края.

В следующем месяце намерены получить в 5-6 раз больше продукции – 50-60 тонн. Кроме того, высадят рассаду томатов. Они начнут плодоносить к Новому году. Параллельно ведется модернизация комплекса.

"В этом году уже потрачено 135 миллионов рублей. Они направлены на полную реконструкцию досветки, замену оборотных средств в теплицах, дезинфекцию и другие организационно-производственные вопросы", – рассказал гендиректор тепличного комбината "Толмачевский" Андрей Седунов.

По его словам, в дальнейшем на этих площадях могут построить еще четыре гектара теплиц, вложив около 400 миллионов рублей инвестиций.

Сейчас в штате 109 человек. Практически все – прежние сотрудники "Индустриального", которые согласились трудиться на нового работодателя.

Напомним, в июне алтайский Минсельхоз рассказал об оптимизации тепличного комбината "Индустриальный". Чтобы создать высокотехнологичное конкурентоспособное производство, было решено комбинат передать в аренду.

24 июля Томенко сообщил, что правительство края намерено сначала сдать комбинат в аренду на год, а потом полностью продать активы "Индустриального" – крупнейшего в регионе и Сибири.

В сентябре тепличный комбинат "Толмачевский", ставший арендатором имущественного комплекса АО "Индустриальный", начал посев овощей. В общей сложности планировалось засеять десять гектаров теплиц.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.10.2019 08:24
- гость -

Успех

27.10.2019 10:24
- гость -

У меня таджик знакомый ларёк держит в посёлке с овощами и фруктами. Дак вот он сказал, что больше в индустриальном ничего их сеть не берёт.

27.10.2019 10:34
- гость -

Что-то не приходилось здесь встречать таджикские огурцы или помидоры. Или он под видом китайских продает?

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