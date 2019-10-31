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Не получившие жилье рубцовские сироты просят помощи у депутата Госдумы Терентьева

, ИА "Амител"
Александр Терентьев провел в Рубцовске прием граждан
Депутат Госдумы Александр Терентьев и депутат Барнаульской думы Оксана Молодых / Фото: altai.spravedlivo.ru

Депутат Госдумы Александр Терентьев и депутат Барнаульской думы Оксана Молодых / Фото: altai.spravedlivo.ru

Две жительницы Рубцовска обратились за помощью к депутату Госдумы от Алтайского края, главе регионального отделения партии "Справедливая Россия" Александру Терентьеву (во время его приема граждан). Они, как сироты, имеют на руках решение суда на выдачу квартир за счет бюджета, однако жилье получить не могут. Подробности рассказали в пресс-службе партии.

Одна из обратившихся рассказала, что по решению суда должна была получить жилплощадь еще до 1 июля 2019 года. Однако администрация все время переносит сроки исполнения решения.

Проблема для Алтайского края, да и для всей России, очень актуальная. В 2019 году (данные на середину сентября) на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 498 млн рублей. Жилье на эти деньги получил пока что 101 человек, рубцовчан среди них нет. Еще 20 квартир купят до конца года. Всего в регионе 7000 детей-сирот, из них 5000 совершеннолетние и имеют право на получение жилья. Но с 2013 года выдано квартир 1,5 тыс. нуждающихся.

"На федеральном уровне мы поднимаем вопрос о том, чтобы выделялись целевые средства на строительство. Потому что очередь кошмарная. После войны не было столько сирот, сколько сейчас!" – сказал Терентьев. Он добавил, что по расчетам экспертов, для решения проблемы обеспечения законным жильем детей-сирот сегодня необходимо около 90 млрд рублей.

Отметим, что "Справедливая Россия" неоднократно призывала власти Алтайского края увеличить свою часть расходов на покупку жилья этой категории граждан.

Также в этот день на прием к Терентьеву жители обращались по вопросам поддержки детей-инвалидов, по материнскому капиталу, по жилищным вопросам.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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