Несостоявшийся кандидат в губернаторы Алтая возглавил "Справедливую Россию" в Рубцовске

Рубцовский журналист Сергей Сущевский возглавил местное отделение партии "Справедливая Россия". Его избрание состоялось в среду, 30 октября.
Сущевский в партии – новичок, официально он вступил в нее осенью 2019 года. А еще в 2018 году шел на выборы губернатора Алтайского края от "Партии малого бизнеса России", однако не предоставил в Избирком документы на регистрацию и выбыл из предвыборной гонки в самом начале.
Ранее рубцовских справедливороссов возглавлял Евгений Криволапов (с 2010 года). Этот пост он покинул в связи с плановой кадровой ротацией.
Также на конференции, которую лично посетил глава алтайской СР, депутат Госдумы Александр Терентьев, избрали Совет местного отделения и контрольную комиссию.
Комментарии
В этой то партии его еще не было!!!
Хотя это не партия, а импровизация! Скоро она исчезнет с политического горизонта!
Из партии в партию, полит п..утка