Евгения Боровикова вновь назначена координатором алтайской ЛДПР с приставкой и.о.

Депутат Алтайского Заксобрания Евгения Боровикова снова возглавит региональное отделение ЛДПР и снова в статусе исполняющей обязанности. Решение принял Высший совет партии в среду, 30 октября. Боровикова подтвердила эту информацию amic.ru.
"Мои полномочия закончились 30 октября 2019 года. С 31 октября они снова продлены на срок не более чем шесть месяцев", – пояснила она.
Евгения Боровикова была назначена главой алтайской ЛДПР в марте 2015 года. В 2017 году пост занял депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, но он покинул его досрочно. В декабре 2017 года снова назначили Боровикову. В начале 2019 года она, будучи депутатом АКЗС, получила там оплачиваемое место. С этого времени пост главы партии она может занимать только в статусе и.о.
Кстати, в беседе с amic.ru Евгения Боровикова опровергла информацию о назначении на это место Андрея Ардатова, помощника депутата Госдумы Елены Строковой.
"Он и не смог бы стать координатором, потому что не проходит по всем критериям на этот пост по Уставу партии", – добавила собеседница.
Комментарии
Ха ха. А мужчинам? Я отработав на работе приходил домой и ухаживал за своими детьми. Мне год за полтора?
кто не спрятался того съедят.