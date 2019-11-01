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Ямочным ремонтом в Рубцовске занялись водители троллейбусов, у которых сдали нервы

, ИА "Амител"
Водители и кондукторы троллейбусов выходят с ведрами б/у асфальта и закладывают им ямы

Уже несколько дней подряд водители троллейбусов в Рубцовске занимаются "ямочным ремонтом" улицы Алтайской (между ул.Тихвинской и Светлова), рассказывают в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Ямы на этом участке единственной дороги, ведущей в северном направлении, уже настолько огромны, что, видимо, нервы у водителей троллейбусов просто сдали. Второй день мы наблюдаем, как водители и кондукторы троллейбусов подъезжают к этим "котлованам", выходят с ведрами б/у асфальта и закладывают им ямы", — сообщили жители города.

При этом, как отмечается, автомобили объезжают эти ямы по встречной полосе, чем создают аварийную обстановку на участке дороге.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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