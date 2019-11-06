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Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему убил сослуживцев в Забайкалье

, ИА "Амител"
По словам солдата, издевательства начались сразу, но он старался все терпеть

Отец Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае, рассказал Life о свидании с сыном.

"Все мне говорят, что это на фоне психического расстройства. Я на него посмотрел, поговорил, он абсолютно спокойный. Такой же, как был дома, никаких расстройств не заметил. Не почувствовал я, что он как-то изменился", – сказал Салим Шамсутдинов.

РБК со ссылкой на отца срочника пишет, что устроить стрельбу вынудили постоянные длительные издевательства.

Проект Baza публикует выдержки из показаний Рамиля, поясняющие причины, приведшие к трагедии, а также его эмоциональное состояние в момент расстрела.

  • "Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем. К остальным у меня жалости нет никакой. А эти парни с одного со мной призыва"
  • "Все началось сразу, как только я пришел. У меня украли, точнее, отобрали телефон. Родным я не стал сообщать, чтобы не переживали. Я только симку спрятал и иногда вставлял в чужие телефоны, чтобы позвонить и поговорить с семьей. Что еще отбирали? Деньги"
  • "Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?"
  • "В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот вечер, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?"
  • "Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру"

Примечательно, что 5 ноября представители ветеранской организации "Офицеры России" и Комитета солдатских матерей России дали совместную пресс-конференцию. По словам председателя президиума "Офицеров" Сергея Липового, обвинять в случившемся нужно жестокие компьютерные игры, а не офицеров части в Забайкалье. А по мнению председателя Комитета солдатских матерей России Флёры Салиховской, "интернет надо закрывать".

Напомним, в трагедии погибли трое солдат из Алтайского края, еще один был ранен. 21-летнего Артема Никишина похоронили в Кулунде. До конца службы ему оставался один день и молодой человек уже собирал чемоданы. В Крутихинском районе простились с Анатолием Куроповым. В Бийске прошли похороны 19-летнего рядового Андреева.

Владиславу Шпаку из деревни Степной Кучук удалось пережить бойню. Его отправили в госпиталь имени Бурденко.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября в воинской части закрытого поселка Горный Забайкальского края. Жертвами стали восемь человек, включая двух офицеров, еще двое получили ранения. Против солдата завели уголовное дело об убийстве и арестовали на два месяца. В Минобороны отметили, что причиной случившегося мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными со службой. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что виной тому стал караул, в который Рамиля отправили в нарушение приказа. Между тем отец срочника отрицает все слухи о нервном срыве сына и обвиняет следствие в желании скрыть дедовщину в части. Ранее комиссия военного ведомства установила, что у Шамсутдинова был личный конфликт с одним из офицеров, а повышенная психическая нагрузка, испытываемая военнослужащими в ходе несения караульной службы, могла привести к трагедии.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

6.11.2019 16:29
АБОРИГЕН

Человека загнали в угол и дали в руки оружие. И это армия Российской Федерации, позорное днище.

6.11.2019 16:32
- гость -

Армия гомосеков, позор...

6.11.2019 16:36
- гость -

Ну, не отправили бы в караул, парня бы точно проткнули! Шойгу разнес личный состав, что нарушили приказ, а то что в армии процветает дедовщина с которой так яро боряться, нет? Из года в год одно и тоже, всем до одного места!!!

6.11.2019 16:39
- гость -

Оба высказавшихся выше в армии явно не служили. Откосили убогие ? Так тогда и тут вам недоделкам слова нет.
Могло конечно быть что и гнобили его, вполне могло быть. Насчет опускания - хз, вряд ли, до такого при мне не опускались, это уже вообще как на зоне. Хотя хз что там сейчас в армии, я был в ней в начале 90-х.
Но что довели пацана и рассчитались за это - тоже очевидно.

6.11.2019 16:40
гостюшка

н-да... жесть, больше похоже, что парень на самом деле жертва

6.11.2019 16:41
- гость -

Значит лжет министр, что нет дедовщины? Более того - оказывается там педики заправляют!!!

6.11.2019 16:42
- гость -

что разнылись как бабки, даже если допустить подобное, валил бы самого отмороженного, зачем 10 человек закапывать?
а сказок ещё не таких наслушаетесь, адвокат фишку рубит, всяко постарается жертвой этого упыря представить. Да и смутно представляю годичников - тридварасов... Вот 20лет прожили нормальными, а тут в армейке срочно всех на мужеловство потянуло-БРЕД!

6.11.2019 16:43
- гость -

а почему на нем нет следов побоев?

6.11.2019 16:43
- гость -

Нарушил приказ -увольнение...Раньше был военный трибунал. Ситуация показывающая что личный офицерский состав никакой ответственности не несет. И максимум что он может получить это увольнение.

6.11.2019 16:45
- гость -

он и не такое напридумывает лишь бы ПЖ не получить.

6.11.2019 16:45
- гость -

Решили опустить, выхватили ответку. Хотели жить по беспределу, пацан духом собрался и объяснил, что это не правильно и он не потерпит. Объяснил очень доходчиво, теми методами, которые ему были доступны в закрытом коллективе. Что не так?
А не так - это заявления руководства Минобороны о личных проблемах и нервном расстройстве на фоне личных проблем.

6.11.2019 16:45
- гость -

мутно как то все... лейтеха сказал, что будут опускать, потом дал ему автомат и послал в наряд... то ли лейтеха тупой как местный месный, то ли адвокаты пытаются отмазать...

6.11.2019 16:45
&

Какая у нас интересная армия создана.
И зачем его били после задержания?

6.11.2019 16:49
- гость -

Муть какая то... вы его на руках ещё покачайте!

6.11.2019 16:55
- гость -

Сразу понятно было, что не за просто так человек автомат схватил и восем человек (Восемь, Карл!!) успокоил.

6.11.2019 16:56
- гость -

Мне вот 35 лет. Вот сейчас меня засунь в ту часть в которой я служил на равных условиях с состоявшимся сейчас мировозрением, я боюсь там такого бы натворил, а в свои 20 лет был очень даже спокойным как тесто лепи что хочешь. Была дедовщина, но все все терпели, так положено, через это прошли и наши дедушки.Традиция фигли.

6.11.2019 17:00
- гость -

Оскотинились кругом.Не дай бог военные действия.

6.11.2019 17:11
- гость -

Есть буйные, а есть спокойные психи. этот относится ко второму типу. смертная казнь тоже должна пройти тихо и спокойно.

6.11.2019 17:12
- гость -

Единственное, мне жаль, что я случайно зацепил двоих ребят, которые были совсем ни при чем.

Фига себе, насмерть зацепил случайно и еще добивал контрольными. Ну и стрелял бы в одного обидчика. Телефон у него отобрали. Мы вообще в армии не знали, что такое сотовый телефон.

6.11.2019 17:14
- гость -

Ну тогда все правильно сделал, а 2-х парней действительно жаль, оказались не в том месте.

6.11.2019 17:22
Гость

В далеком 1974 году, в ПВ СССР я подставил к горлу "дедушки" штык нож одетый на АКМС. И предупредил, если еще раз сержант, его зёмя и друга, пошлет меня на кухню на время фильма , то я его проткну. Воспитательный процесс закончился положительно.

6.11.2019 17:24
гость

лейтеха сказал, что будут опускать, потом дал ему автомат и послал в наряд

Ну да, не сходится. Может правда летеха совсем идиот?

6.11.2019 17:28
- гость -

Хотя хз что там сейчас в армии, я был в ней в начале 90-х.

Служил в Забайкалье в конце 60-х. Дедовщина была лютая почти во всех частях ЗабВО, но зэковских ужасов тогда не было, это пришло потом, позже, когда в армию стали брать всех подряд. Очень многое зависит от командиров. Но все интересы офицерья ограничивались бабами и ресторанами.

6.11.2019 17:28
Fkt

с нашим судом правды все равно не добьешься. И как действительно было мы не узнаем. Военные как и всегда в отказ уйдут, скажут в части все по уставу. Суд примет доводы только силовиков. Выводов никто не сделает.

6.11.2019 17:28
- гость -

Да мало ли что в армии говорят.
Помнится, приехали мы на место службы, в Богом забытую часть. Идем на построение, а нам веревок накидали на дороге и орут из казарм - духи вешайтесь! Это славные 80-е годы. СССР.

6.11.2019 17:40
- гость -

Туалет в армии был общим. Поэтому все там огребались от дедов, когда туда ходили. Потом мы у местных выторговали несколько лесин, напилили и сбегали разок в роту обидчиков. С тех пор стали уважать. Но всё равно конфликтовали постоянно.
Рядом стояла рота грузин, эти вообще беспредельщики были. Чуть что, сразу вся родня наезжает.

6.11.2019 17:49
гость

Смотри-ка сколько у него защитничков нашлось , Сами такие же ? Заставляли его устав учить , он и в школе то учиться не сильно хотел , а тут в армии . Подъём - отбой отрабатывали , спать не давали ,так все это отрабатывают , кто армию прошёл . И надо же телефон у него отобрали , но симку заботливо вернули . Предупредили , что опускать будут ,но автомат в руки дали . Очень сильно били , чуть не убили при задержании , но синяков нет .
Что ещё этот .... расскажет , чтобы свою шкуру сохранить ?!

6.11.2019 17:55
- гость -

А его защищают те, к кому гробики с сыновьями в деревньки не привезли. Ужас! Столько убить и ни капли раскаянья!

6.11.2019 18:01
- гость -

Пустышка с раздутым самомнением, ему можно, на всех обиженный. Вот прямо все его обижали и унижали. Ай-яяй. И все обидчики в кучку собрались и его ждали с автоматом.

6.11.2019 18:11
- гость -

Почему геев в армию не берут? спрос был бы равен предложению. не армия, а сказка!

6.11.2019 18:12
- гость -

Ужасная трагедия. Парня действительно жаль, хотя и понятно, что всё же он преступник, ибо две загубленных невинных жизни за ним есть. На остальных плевать, сами к этому привели. Но давать ему пожизненное - это преступления чуть ли не хуже того, что совершил он сам. И Минобороны, как обычно, выйдут сухими из воды, сказав, что это виноваты его личные проблемы, парень был психом или ещё какой-нибудь бред выдадут. В общем, действительно страшно.

6.11.2019 18:17
- гость -

6.11.2019 18:12
- гость -

Ну дадут ему не пж, а 25, вам легче станет?
Не надо стрелять в своих сослуживцев.

6.11.2019 18:25
Гость

Я конечно его не защищаю, но склонен верить его версии, хоть и не до конца.
А для особо умных, которые пишут про синяки, вы мозгами подумайте: какой мент будет бить человека, по лицу, еще и когда репортеры слидят за ним. Или вы к нему под одежду заглядывали, чтобы так резво наезжаеть с надуманными претензиями?!

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