Из Горного Алтая можно будет улететь в Питер, Иркутск и даже в другую страну

В Горном Алтае планируют расширить географию авиаперевозок. В следующем году здесь запустят внутриреспубликанские рейсы, а также доставку пассажиров в некоторые города России. Об этом в интервью "Федерал пресс" рассказал новый глава республики Олег Хорохордин.
Он отметил, что в Республику Алтай стала летать авиакомпания "Победа" и составила конкуренцию S7: "Теперь билет на рейс Москва – Горно-Алтайск стоит от 3-4 тысяч рублей. В этом году рейсы будут выполняться пять раз в неделю, чего до сих пор не было".
Весной 2020 года расписание перевозок пополнят регулярные внутриреспубликанские рейсы, и для этого восстанавливаются аэродромы в селах Кош-Агач и Усть-Кокса. Эти площадки не эксплуатировали 24 года. Пока направления отрабатывают техническими и коммерческими перелетами.
"Мы также планируем организовать рейсы в Санкт-Петербург, Иркутск, Омск, Кемерово, Новокузнецк", – добавил Олег Хорохордин. Он отметил, что собственники аэропорта в Горно-Алтайске (Сбербанк и АФК "Система") планируют создать международный терминал, потому что имеют на Алтае свои туробъекты. Например, Сбербанк на горнолыжном курорте "Манжерок" в 20 км от аэропорта открыл новую высокоскоростную канатную дорогу.
Комментарии
Правильно, богатые барнаульцы летают в Москву за 10-15 т.р., а бедные москвичи в Горный за 3-4. Ну да ладно, но это подтверждает факт, что с развитием этих перевозок Барнаул теряет статус транзитного пункта для проезда в Горный, а значит к туркластеру "Барнаул - горнозаводской город" приходит белый пушной зверёк. Апологеты сего туркластера не хотят вернуть народу закопанные в него деньги? Или и дальше будем строить на центральных площадях отели мирового уровня не понять для кого и чего?
При внимании Сбербанка и Газпрома развитие гарантировано.