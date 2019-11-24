Часы с историей: что о них известно и где в Барнауле можно сверить время

На новом здании театра кукол "Сказка" появились часы стоимостью около полумиллиона рублей. Раньше такие объекты можно было встретить практически в каждом районе города, а потом многие из них исчезли. Amic.ru поискал, где еще в Барнауле можно сверить время и какая история у трех известных уличных часов.
1. На "Доме под шпилем"
2. На здании ж/д вокзала
3. На здании пр. Строителей, 22
4. На пересечении улиц Георгия Исакова и Малахова
5. На здании у Старого базара
6. На здании проспекта Ленина, 70
7. На новом здании театра кукол "Сказка"
Они появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов. "29 декабря состоялся их торжественный запуск, и Барнаул вошел в 2000 год с новыми часами под крышей дома, который считается символом города", – рассказал в интервью "МК" Владимир Денисов, сотрудник МУП "Барнаулгорсвет", инженер и главный смотритель часов.
В 2013 году специалисты их отреставрировали: смазали внутренние узлы, почистили циферблат, установили подсветку и выполнили косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов. Обновленные часы подготовили к Дню города.
В 2019-м часам исполнится 20 лет. По одним источникам, их день рождения 24 декабря, по другим – 25-го.
Впервые эти часы на аллее Барнаула появились в 1980 году и стали символом Ленинского района.
Из воспоминаний главы администрации Ленинского района с 1996 по 2004 год Сергея Краснова:
"Часы на пересечении ул. Малахова и ул. Георгия Исакова устанавливали как подарок к 250-летию Барнаула. Заказчиком объекта был моторный завод. Приобрели механические часы и установили их на изготовленную заводом стелу. Они проработали пару лет, но в очередную холодную зиму встали. Как выяснилось, часы приобрели без учета нашего климатического пояса. Несколько раз специалисты завода пытались решить проблему, но безрезультатно".
Их попытались вернуть к жизни в 2000 году. Для этого районные власти обратились к руководству моторного завода, купили электронный вариант часов, чтобы они могли работать в суровых условиях Сибири. Однако часы сломались через четыре года.
В 2017 году в Барнауле приступили к реконструкции объекта. Установили новый часовой механизм и облагородили конструкцию. Новые часы также изготовили специально для работы в условиях сурового климата. Сообщалось, что в них должны были установить приемник ГЛОНАСС, чтобы они всегда показывали точное время.
Однако в июне 2018 года во время сильного грозового шторма в Барнауле часы снова остановились. По словам барнаульского фотографа Михаила Хаустова, который сообщил об этом на своей странице в Facebook, на циферблате стрелки указывают время начала урагана. В нескольких СМИ эти часы назвали мистическими.
Фото: Екатерина Смолихина
Комментарии
Хорошие часы были на Центральной гостинице, пока их не заменили.