Часы с историей: что о них известно и где в Барнауле можно сверить время

Часы в "Доме под шпилем": история часов, которые открыли новое тысячелетие

Они появились в декабре 1999 года. Инициатором выступил глава администрации Октябрьского района Владимир Иванов. "29 декабря состоялся их торжественный запуск, и Барнаул вошел в 2000 год с новыми часами под крышей дома, который считается символом города", – рассказал в интервью "МК" Владимир Денисов, сотрудник МУП "Барнаулгорсвет", инженер и главный смотритель часов.

В 2013 году специалисты их отреставрировали: смазали внутренние узлы, почистили циферблат, установили подсветку и выполнили косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов. Обновленные часы подготовили к Дню города.

В 2019-м часам исполнится 20 лет. По одним источникам, их день рождения 24 декабря, по другим – 25-го.