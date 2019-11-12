Бизнесмен натравил своего девятилетнего сына на журналиста в Башкирии

В Нефтекамске бизнесмен заставил своего девятилетнего ударить журналиста, сообщают "Вести". Конфликт разгорелся после того, как предприниматель начал строить проезд к магазину и это не понравилось местным жителям.

Местный депутат, который услышал о недовольстве своих избирателей, взял с собой журналиста и пришел на место стройки, где увидели дорожную технику и раскуроченную почву. Они потребовал документы у рабочего, которых не оказалось. Вскоре разбираться подъехал и сам бизнесмен Аветик Нргеян.

После непродолжительной беседы предприниматель натравил своего девятилетнего сына на журналиста, который снимал все на камеру. "Выйди, пни-ка ему! Пни, я посмотрю, что он сделает! Дай между ног! Кулаком дай в глаз!" — кричал бизнесмен. Ребенок послушно исполнял приказы отца.

Позже Аветик Нргеян прокомментировал ситуацию изданию "Медиакорсеть". По его словам, ему стыдно за свой поступок. Издание сообщает, что сотрудники МВД по республике Башкортостан проводят проверку инцидента.