СМИ: в России собираются в пять раз увеличить штрафы за хулиганство

В России собираются увеличить размер штрафа за хулиганство. Власти разрабатывают новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, пишет газета "Ведомости".

К примеру, справление нужды в общественном месте будут квалифицировать как хулиганство, а нарушителей штрафовать на сумму от 2000 до 5000 рублей (вместо 500-1000 рублей). Штраф за оскорбления возрастет до 5000 рублей (от 10000 до 25000 рублей для должностных лиц).

Среди нововведений – выгул собак опасных пород без намордника в общественных местах. За это правонарушение будут штрафовать от 2000 до 5000 рублей. Также в Кодекс планируют добавить статью, связанную с воспрепятствованием адвокатской деятельности. За это грозит штраф в размере от 2000 до 5000 рублей (должностным лицам – от 5000 до 10000 рублей).

В КоАП также планируют уточнить понятие общественного места.