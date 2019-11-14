О какой помощи для Алтайского края губернатор попросил Дмитрия Медведева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 13 ноября попросил премьер-министра Дмитрия Медведева о помощи. Глава региона на совещании в селе Санниково озвучил несколько предложений, исполнение которых, по его словам, позволит улучшить жизнь селян. Среди них – приобретение неотложек, школьных автобусов, ремонт школьных актовых залов и другие.

"Нацпроекты работают результативно. Но мне бы хотелось остановиться на некоторых предложениях, которые, на наш взгляд, могли бы повысить эффективность, усилить отдачу в привязке к улучшению жизни в наших сельских территориях", – дипломатично сказал Медведеву Томенко. Губернатор назвал несколько инициатив.

1. Пролонгировать действие программы по ремонту и строительству фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Ее действие завершается в следующем году.

"В Алтайском крае эта задача, к сожалению, до конца не решена. У нас всего 855 ФАПов, из них 200 нуждаются либо в капремонте, либо в замене на новые. Поэтому пролонгация мероприятий по созданию и замене ФАПов, если это возможно, до 2024 года, на наш взгляд, повысила бы доступность первичной медико-санитарной помощи", – сказал Томенко.

2. Позволить покупать за федеральный счет медоборудование не только в действующие, но и в новые сосудистые центры.

"В Алтайском крае в четыре сосудистых центра потупило современное дорогое оборудование. Но той сети центров, которая у нас есть, недостаточно, чтобы выстроить работу. Нам нужно создавать новые. А в новые приобрести оборудование по нацпроекту нельзя – только в действующие", – объяснил ситуацию губернатор.

3. Включить в нацпроект "Здравоохранение" возможность покупки машин не только скорой помощи, но и неотложек.

"У нас хорошо работает скорая помощь – 335 машин. И еще 100 машин неотложной помощи, которые выезжают для оказания помощи только на дому, но не занимаются транспортировкой больных. Выезд неотложной помощи обходится в 3,5 раза дешевле, чем скорой. Это направление пока нацпроектом никак не поддерживается. Если рассмотреть его включение в нацпроект как элемент укрепления, то тоже можно добавить эффективности к реализации принимаемых мер", – предложил глава региона.

4. Предусмотреть в программах нацпроекта приобретение школьных автобусов.

"В Алтайском крае примерно по 700 маршрутам 504 автобуса подвозят детей в школы – 12 тыс. человек. Обновление мы проводим, однако скорость этой работы ограничена нашими ресурсами. Если это направление включить в национальный проект "Образование", это поможет решать тот вопрос, которым мы сегодня здесь занимаемся, – улучшением уровня жизни на селе", – сказал Виктор Томенко.

5. Распространить федеральное финансирование на строительство не только новых школ, но и пристроек к старым.

Этот вопрос перед губернатором недавно ставили главы городов края: местные бюджеты не "тянут" такие затраты. "Понятное дело, что у любой медали есть две стороны. Но в каких-то ситуациях руководители регионов готовы взять на себя дополнительную ответственность за эффективность использования таких средств, за правильность принимаемых таким образом решений", – сказал Томенко Медведеву.

6. Распространить действие проекта "Успех каждого ребенка" на актовые залы школ.

Сейчас так создаются школьные клубы. "Это очень хорошо работает. Распространение аналогичной практики, например, на актовые залы сельских школ позволит создать современные условия для проведения массовых и торжественных мероприятий. И школа продолжит укреплять свою роль культурного центра села там, где нет специализированных культурных учреждений", – аргументировал губернатор.

7. Подключить к скоростному интернету филиалы школ.

Сейчас к нему подключены более 250 тысяч соцобъектов: ФАПы, школы, училища, местные администрации, пожарные части.

"К сожалению, не попали в этот перечень другие учреждения, тоже для села очень важные. Филиалы школ. У нас в крае примерно 1,1 тыс. школ, а юридических лиц – 700. Около 400 – их филиалы. Они, к сожалению, выпали из перечня: в базовую школу приходит интернет, а в филиал нет. Библиотеки, детские сады, Дома культуры, дома престарелых, детские дома – пересмотреть перечень было бы, на мой взгляд, еще перспективно для решения наших проблем подключения социально значимых объектов к сети Интернет по нацпроекту", – предложил глава региона.

Это предложение Дмитрий Медведев прокомментировал почти сразу. Он его поддержал, сказав, что людям, в общем, все равно, как называется учреждение – базовой школой или филиалом, доступ к интернету должен быть равным везде.

8. Пролонгировать действие проекта по строительству сельских дорог до социально важных сельских предприятий так, чтобы приводить в порядок всю улицу.

"Принята программа комплексного развития сельских территорий, со следующего года начнет работать. До этого мы работали по программе устойчивого развития сельских территорий. Хорошо работала та ее составляющая, которая касается транспортного обеспечения и строительства автомобильных дорог на селе до производственных объектов или до первого значимого социального объекта. Предлагается в рамках программы дать возможность привести в нормативное состояние дорожное полотно всей улицы, на которой расположены такие объекты. Потому что у нас сейчас порой выполняемые работы обрываются необъяснимо для местных жителей", – сказал Виктор Томенко.

Каждое предложение в отдельности премьер-министр, конечно, не комментировал. Однако в финале совещания, посвященного новой программе развития сельских территорий, он сказал, что губернаторы ставят правильные вопросы. Но важен вопрос координации и финансирования, чтобы мероприятия программы не дублировались нацпроектами.

"Мы решили эту программу сохранить. И не просто сохранить, но даже нарастить ее финансирование. Я в начале сказал, что мы в паспорте программы к отдельным годам вернемся в следующем году. По моему указанию и так было увеличено финансирование в два раза на следующий год. Но это все равно не те средства, которые способны коренным образом поменять ситуацию. У нас действительно есть деньги в рамках других национальных проектов. Поэтому очень важно грамотно выстроить координацию работы по всем этим направлениям, чтобы не было дублирования, а с другой стороны, чтобы какие-то вещи не провисали", – объяснил Дмитрий Медведев.

Он добавил, что работу надо выстроить так, "чтобы мы деньги все-таки умели считать".

"Мы будем стараться в рамках федеральных инструментов вам помогать. Но, безусловно, важно развивать собственную экономическую базу. Только ее развитие может в конечном счете изменить общую ситуацию. Мы взрослые люди, и это прекрасно понимаем", – резюмировал председатель правительства России.