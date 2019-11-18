Паспорта готовности к зиме не получили 12 муниципалитетов Алтайского края

12 муниципальных образований Алтайского края не получили паспорта готовности к зиме. Губернатор региона Виктор Томенко потребовал подробный доклад по каждому из этих муниципалитетов. При этом глава региона напомнил о своем обещании "кадровых решений" в случае, если какие-либо территории не получат этот документ.

"Я обещал публично, на весь край, что те, кто не получит паспорта готовности, попадут "в опасную зону" с точки зрения кадровых решений. Я это говорил, и это должно дойти до логического завершения. Каждый случай должен быть разобран, причины проанализированы, а проекты решений должны лежать у меня на столе", — подчеркнул Виктор Томенко, обращаясь к министру строительства и ЖКХ края Ивану Гилеву.

Среди тех, кто оказался не готов к зиме — города Яровое, Славгород, Алейск, а также объекты Бийского, Калманского, Михайловского, Первомайского, Тальменского, Немецкого национального, Смоленского и Хабарского районов.

В то же время, в пресс-службе отмечают, что на данный момент 127 из 139 муниципальных образований Алтайского края получили паспорта готовности от Сибирского управления Ростехнадзора. Это 91% от всех муниципалитетов края, и на 11% больше, чем год назад. Такого высокого показателя в истории региона еще не было.